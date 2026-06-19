Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles del viernes 19 de junio

La segunda jornada del Mundial 2026 sigue su curso con el desarrollo de los grupos C y D. Cuatro partidos son los que se disputan en este viernes 19 de junio con una de las anfitrionas, Estados Unidos, abriendo una jornada llena de buen fútbol. La selección de Pochettino ya está clasificada para los dieciseisavos de final tras ganar a Australia en Seattle.

Cómo ha quedado el Estados Unidos – Australia

Estados Unidos sigue con paso firme en su camino en este Mundial 2026. Pleno para los de Mauricio Pochettino en sus dos primeros partidos del torneo. Goleada a Paraguay en la primera jornada y victoria con autoridad este viernes a Australia. Un 2-0 en el que los americanos fueron muy superiores, sobre todo en la primera mitad. Australia lo intentó en la segunda, pero se encontró un muro.