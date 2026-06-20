Guardiola se deja ver en Boston en el Escocia-Marruecos del Mundial y dispara los rumores sobre su futuro

Pep Guardiola disparó todos los rumores sobre su futuro dejándose ver en las gradas del estadio de Boston presenciando en directo el Escocia-Marruecos de la segunda jornada del Mundial 2026. El ex técnico del Manchester City disfruta de sus vacaciones en Estados Unidos viendo partidos tan atractivos como este.

Tras diez temporadas en el Manchester City, el entrenador catalán vive un momento de retiro que solamente él sabe cuánto durará. ¿Un año? ¿Dos? Lo que está claro es que Pep Guardiola nunca se aburrirá de presenciar fútbol en directo.

Guardiola se ha dejado ver en la noche de este viernes en Boston viendo en directo el partido de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 entre Escocia y Marruecos. Un partido muy atractivo con jugadores que él conoce muy bien, ya que se ha medido a ellos tanto en la Premier League como en la Champions.

Varios medios marroquíes informaban hace unos días que podría ser uno de los objetivos de la Federación Africana de cara al Mundial de 2030. Por lo tanto, su presencia en las gradas de Boston ha disparado todos los rumores. Y es que uno de los objetivos de Guardiola como entrenador de cara al futuro es ser seleccionador.