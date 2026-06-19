‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 19 de junio

De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más alegrías continúa dando a Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que todo el equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace un trabajo verdaderamente sorprendente para conseguir los testimonios más buscados de la prensa del corazón. Tras la entrega que pudimos disfrutar la semana pasada, en la que Jota Peleteiro, Ivonne Reyes, Samanta Vallejo-Nágera y Roscon, y Laura y Borja de Casados a primera vista se convirtieron en absolutos protagonistas, ha llegado el momento perfecto para conocer la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 19 de junio.

Raquel Bollo

Tras la publicación de sus memorias, la diseñadora contará por primera vez varias situaciones de su vida que, hasta ahora, había preferido no desvelar. Entre ellas, el instante en el que tocó fondo y creyó que no era capaz de seguir adelante. Por si fuera poco, se sincerará sobre su complicada relación con Chiquetete, su amistad con Isabel Pantoja o, incluso, algunos de los momentos más duros que ha vivido durante su etapa como colaboradora de televisión.

Maica y Claudia

La ganadora de Supervivientes 2026 se sentará en plató tras haber conseguido hacerse con el cheque de 200.000 euros. Eso sí, no lo hará sola, puesto que estará acompañada de Claudia, su gran aliada durante el reality. Entre otras tantas cuestiones, aprovecharán su paso por el programa para saldar cuentas pendientes con la gran mayoría de sus compañeros. En esta entrega estará presente Gerard, que se sincerará sobre en qué punto se encuentra su relación de amistad con ambas.

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote

La pareja se sincerará en De Viernes sobre cómo han hecho frente a una noticia que ha cambiado sus vidas para siempre. ¿A qué nos referimos, exactamente? Al diagnóstico de trastorno del espectro autista a uno de sus hijos. Así pues, se sincerarán sobre cómo esta circunstancia ha conseguido unirles aún más.

Makoke y Gonzalo

Después de que De Viernes cubriese su enlace, los recién casados se pasarán por el plató para comentar numerosas imágenes inéditas grabadas por el programa. Lejos de que todo quede ahí, romperán su silencio sobre cómo vivieron realmente la boda, cómo afrontan las críticas recibidas y, sobre todo, confesarán si realmente tuvieron una discusión antes de la celebración del enlace.

Cristina Piaget

La ex concursante de la última edición de GH DÚO hasta la fecha se pasará por el plató para dar a conocer los problemas de ansiedad que ha sufrido en los últimos meses. Es más, también romperá su silencio respecto a cómo ha sido la terapia con caballos, que son sus animales favoritos, a la que se ha sometido recientemente.

Directo con Isa Pantoja y Asraf Beno

Al igual que hicieron con la boda de Fani Carbajo y Makoke, el equipo del programa de Telecinco estará presente en una nueva celebración. En este caso, se trata del primer cumpleaños de Cairo, hijo de Isa Pantoja y Asraf Beno.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Telecinco.