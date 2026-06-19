Varios líderes de la Unión Europea, entre los que había compañeros socialistas, han criticado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una de las reuniones del Consejo Europeo, que reúne a los primeros ministros de cada Estado miembro, en Bruselas (Bélgica), por el impacto en el continente de su regularización masiva de inmigrantes irregulares.

El rapapolvo al líder español ha tenido lugar durante la primera reunión a puerta cerrada de la cita de dos días en la que se reúnen los jefes de Gobierno o de Estado de cada uno de los países que forman parte de la UE.

La discusión comenzó después de que Sánchez expresase su rechazo al nuevo Pacto de Asilo e Inmigración de la Unión Europea (UE) que entró en vigor el pasado viernes después de recabar los apoyos en el Parlamento comunitario de los grupos parlamentarios en la Eurocámara de PP y Vox, así como el de la primera ministra Giorgia Meloni y el de Alternativa por Alemania.

Este pacto crea un «sistema común para el retorno de nacionales de terceros países que residen ilegalmente en la Unión» conocido como «reglamento de retorno». A su vez, el reglamento abre la puerta a la creación de hubs o centros de retorno ubicados fuera del territorio de la UE, es decir, en terceros países. Allí se podrían enviar a solicitantes de asilo rechazados para tramitar su repatriación definitiva desde allí.

Contra los centros en terceros países

La norma establece que, a partir de su aprobación, los inmigrantes en situación irregular que no colaboren en su deportación pueden ser recluidos en centros de detención, entre los que podrán estar también las familias con miembros menores de edad. Asimismo, perderán las ayudas sociales a las que hayan tenido acceso.

Sánchez elevó sus palabras críticas contra el establecimiento de centros de deportación en terceros países. La decisión, sin embargo, se consensuó en el seno de la Unión Europea, y salió adelante con el impulso de la presidenta del Parlamento, Roberta Metzola, presente en esa reunión.

Tras las reticencias expresadas por Sánchez, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el belga, Bart de Wever, y la danesa, la socialista Mette Frederiksen, han tomado la palabra para afear su conducta al presidente del Gobierno español.

Todos ellos habrían reprochado al líder del PSOE su decisión unilateral de regularizar de forma masiva la situación administrativa de los inmigrantes que se encuentran de forma irregular en el país. A juicio de estos dirigentes, Sánchez debió haber informado al resto de Estados sobre esta decisión.

Una carta sin Sánchez

Este viernes, un grupo de 19 países europeos ha firmado una carta para acelerar la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios. Entre ellos está Italia, Grecia y Chipre.

«Ahora necesitamos mostrar resultados concretos que marquen la diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible», subrayan los dirigentes de estos países.

En esa carta, sin embargo, no aparece la firma del presidente del Gobierno, quien ya había mostrado su oposición a esta medida en la reunión anterior del jueves.