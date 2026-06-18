Sánchez abre la puerta a adelantar las elecciones si no aprueba Presupuestos: «Si hay que tomar decisiones, se tomarán»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la puerta a adelantar la convocatoria de elecciones generales, previstas para mediados de 2027, si, finalmente, no logra sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año que ha empezado a negociar este mismo mes. «Si se tienen que tomar decisiones, se tomarán», ha manifestado el líder socialista desde Bruselas (Bélgica).

El líder socialista ha asegurado que va a presentar las cuentas públicas para el 2027: «Y le puedo garantizar que vamos a sudar la camiseta para sacarlos adelante». «El Gobierno cumplirá con su deber como hacemos con todos los proyectos de ley que ahora mismo están en tramitación parlamentaria», ha añadido.

Además, el jefe del Ejecutivo ha apelado a «la responsabilidad parlamentaria» de los grupos que componen el hemiciclo. Porque, en palabras del también secretario general del PSOE, «van a ser coherentes» con lo que llevan «haciendo 8 años».

Sánchez ha resumido las claves de los próximos presupuestos de la siguiente manera: «Apuesta por los avances sociales, seguir con las transformaciones económicas que nos están permitiendo crecer y crear empleo y reducir la desigualdad y, finalmente, rigor fiscal».

El presidente ha vaticinado que va a acabar la legislatura «con una deuda por debajo del 100% del PIB y con un déficit público más cerca del 2% que del 2,5%». «Yo creo que las cifras macroeconómicas son muy sólidas y lo que tenemos que hacer con estos presupuestos es que esas cifras se traduzcan en políticas de redistribución hacia la clase trabajadora», ha manifestado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha apelado en varias ocasiones a la «responsabilidad parlamentaria» y ha puesto como ejemplo a sus socios parlamentarios del PNV.

La portavoz de los peneuvistas en el Congreso, Maribel Vaquero, manifestó este miércoles a Sánchez en la sesión de control al Gobierno que estaba «nadando en el último largo de la legislatura» y que había «perdido su mayoría de investidura». Sin embargo, le tendió la mano para que intentase aprobar las cuentas públicas, aunque con incredulidad: «¿Ahora es real su voluntad? Le digo lo de Santo Tomás: Ver para creer». Y le instó a convocar elecciones si no los sacaba adelante.

Este jueves, Sánchez ha respondido al guante de Vaquero: «Agradezco el tono constructivo de grupos como el PNV que se abrió con otras fuerzas parlamentarias para negociar esos presupuestos». «A partir de ahí, negociaremos con ellos y si se tienen que tomar decisiones, se tomarán cuando se produzcan esas hipótesis», ha manifestado sobre un posible adelanto electoral.

«Pero sobre hipótesis, yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su defensa y su negociación para un potencial acuerdo», ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.