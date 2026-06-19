5 Skechers cómodas y transpirables para pies anchos y que los pies no suden en verano

Encontrar unas zapatillas que sean cómodas y transpirables para el verano no siempre es sencillo. En este contexto, Skechers se ha convertido en una de las marcas más populares gracias a su enfoque en la comodidad, la ligereza y el uso de materiales que favorecen la ventilación del pie.

Las mallas técnicas, los tejidos knit y los sistemas de ventilación permiten una mejor circulación del aire, lo que ayuda a mantener el pie más seco y fresco durante todo el día. A esto se suma el uso de plantillas con tecnología Memory Foam, que aporta una buena amortiguación que reduce la presión en cada paso.

Las mejores Skechers para el verano

«En Skechers, la comodidad es nuestra prioridad. Con nuestras tecnologías innovadoras, hemos creado un calzado cómodo que se adapta a una gran variedad de necesidades. Pero, aunque Skechers se centra en ofrecer zapatillas cómodas, nunca comprometemos el estilo ni el diseño. Puedes disfrutar de zapatillas modernas que combinan diseños actuales y elegantes con la tecnología avanzada de Skechers. Por eso, nos enorgullecemos de presentar la tecnología Skechers Slip-ins: una innovación en calzado práctico, cómodo y que proporciona apoyo».

Edgeride Azul – Hombre

«Con las Skechers Edgeride – Rekze, disfrutarás de rendimiento con buena amortiguación mientras reduces la huella ambiental».

Las zapatillas deportivas Skechers Edgeride para hombre en color azul marino están diseñadas para ofrecer la máxima comodidad. Su parte superior de malla transpirable ayuda a mantener los pies secos y ventilados durante todo el día. Cuentan con una plantilla viscoelástica Skechers Air-Cooled Memory Foam, que se adapta a la forma del pie y favorece la circulación del aire, proporcionando una sensación constante de confort y frescura.

La entresuela de EVA proporciona una excelente amortiguación, mientras que la suela de goma es resistente a la abrasión, flexible y ofrece una buena tracción. Este modelo está fabricado con al menos un 20% de materiales reciclados y es completamente vegano. También son lavables a máquina, lo que facilita su mantenimiento.

Go Walk Flex Hands Free Slip-ins – Hombre

Las zapatillas deportivas Skechers Go Walk Flex Hands Free Slip-ins® para hombre en color marrón están diseñadas para ofrecer la máxima comodidad. Su parte superior de malla transpirable favorece la ventilación del pie, mientras que el cierre con cordones permite un ajuste más preciso y seguro. Incorporan la tecnología Heel Pillow en el talón, que mantiene el pie bien sujeto dentro del calzado y evita deslizamientos durante la marcha.

La plantilla Relaxed Fit con Memory Foam proporciona una amortiguación suave y personalizada. La entresuela de goma EVA con tecnología Ultra Go ofrece una excelente absorción de impactos, garantizando comodidad en cada paso. La suela flexible incorpora tecnología Flex Pillars, que mejora la tracción y el rendimiento durante el movimiento.

Bountiful Quick Path – Mujer

Las zapatillas deportivas Skechers Bountiful Quick Path para mujer en color blanco son una opción ideal para caminar o entrenar en el gimnasio, gracias a su diseño cómodo y versátil. Incorporan una plantilla SKECHERS Memory Foam de material viscoelástico, que se adapta a la forma del pie con el calor corporal, ofreciendo una sensación personalizada de confort en cada pisada.

La parte superior está confeccionada en malla knit muy transpirable, lo que ayuda a mantener los pies secos y frescos durante todo el día. Además, cuentan con un refuerzo cosido en el talón que aporta mayor estabilidad y sujeción, mientras que la entresuela es ligera y flexible, diseñada para absorber los impactos y proporcionar una amortiguación eficaz en cada paso.

Bobs Squad Chaos Current Muse Slip-ins – Mujer

Las zapatillas deportivas Skechers Bobs Squad Chaos Current Muse para mujer en color rosa destacan por su diseño cómodo y versátil. Su parte superior de malla transpirable favorece una excelente ventilación, manteniendo el pie fresco durante más tiempo.

Incorporan el sistema Slip-ins, que permite calzarlas y descalzarlas de forma rápida y sencilla sin necesidad de agacharse, aportando un extra de practicidad. La plantilla Memory Foam se adapta a la forma del pie, proporcionando una amortiguación personalizada y un confort duradero. Además, el talón acolchado con tecnología Heel Pillow ofrece mayor sujeción y ayuda a mantener el pie estable en cada paso.

Summits Summer Blush – Mujer

Las zapatillas deportivas Skechers Summits Summer Blush para mujer en color beige taupe son un modelo cómodo y versátil. Su parte superior de malla transpirable favorece una excelente ventilación, ayudando a mantener los pies frescos durante todo el día. Incorporan una plantilla viscoelástica Memory Foam que se adapta a la forma del pie, proporcionando una amortiguación superior.

La entresuela de goma EVA Lite-Weight destaca por su ligereza y su capacidad para absorber impactos, ofreciendo una pisada cómoda y estable. La suela flexible facilita el movimiento natural del pie, mientras que el tirador en la lengüeta permite un calce más sencillo. Este modelo incluye el sistema de cordones No Tie Fit™, que evita que se desaten.