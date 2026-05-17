Resultado elecciones Andalucía 17 de mayo en Sevilla: votos y escaños del 17M

Este domingo 17 de mayo se han celebrado en Andalucía las elecciones autonómicas para elegir a los diputados del Parlamento andaluz, entre ellos los representantes correspondientes a la provincia de Sevilla, una de las circunscripciones más decisivas por su peso electoral y estos han sido los resultados de las elecciones de Andalucía 2026 en Sevilla-

¿Cuándo comienza la legislatura?

Aunque la fecha exacta depende de varios trámites posteriores a los comicios, la constitución de la nueva legislatura está prevista para que dé comienzo el próximo 11 de junio.

Tras la celebración de las elecciones, el primer paso es la proclamación oficial de los resultados por parte de la administración electoral. Una vez publicados de manera definitiva, se constituye el nuevo Parlamento de Andalucía, órgano del que saldrá posteriormente el presidente o presidenta de la Junta mediante el correspondiente debate de investidura.

De acuerdo con los plazos habituales del sistema autonómico andaluz, la sesión constitutiva del Parlamento suele celebrarse dentro de los 25 días posteriores a las elecciones. En esa sesión inicial toman posesión los diputados electos y se elige la Mesa del Parlamento, encargada de dirigir la actividad de la cámara durante la legislatura. A partir de ese momento comienza formalmente la nueva legislatura andaluza.

Las anteriores elecciones andaluzas

Las últimas elecciones autonómicas en Andalucía se celebraron el 19 de junio de 2022 y supusieron un punto de inflexión en la política regional. En aquella cita, los ciudadanos andaluces eligieron a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía en un contexto marcado por el desgaste del anterior Gobierno socialista y el impulso de la candidatura del Partido Popular de Juanma Moreno.

El resultado de aquellos comicios otorgó al Partido Popular una victoria histórica, no sólo por ser la primera fuerza en votos y escaños, sino por alcanzar por primera vez la mayoría absoluta en la comunidad autónoma. El PP logró 58 escaños, superando ampliamente la barrera necesaria para gobernar en solitario, lo que permitió a Juanma Moreno continuar al frente de la Junta de Andalucía sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.

El PSOE, liderado entonces por Juan Espadas, sufrió un importante retroceso y pasó a ser segunda fuerza política con 30 escaños, perdiendo gran parte de su peso institucional en comparación con legislaturas anteriores. Por su parte, Vox se consolidó como tercera fuerza con 14 diputados, mientras que la coalición Por Andalucía y Adelante Andalucía completaron el reparto con 5 y 2 escaños respectivamente, reflejando la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE.