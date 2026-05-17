Así queda la lucha por la Europa League y la Conference tras la penúltima jornada de Liga

El Celta de Vigo tiene la Europa League a un punto. Sólo se la puede quitar el Getafe, que está a tres puntos, mientras que la pelea por la Conference en la última jornada de la Liga 2025-2026 será entre azulones, Rayo Vallecano, Valencia y Espanyol. La clasificación está que arde. El Celta empató en San Mamés, los de Bordalás cayeron en Elche, el conjunto franjirrojo sigue de fiesta y se impuso cómodamente al Villarreal, el Valencia remontó dos veces a la Real y el Espanyol ganó ante Osasuna, en los partidos de esta jornada 37, que se ha jugado de manera unificada.

El Celta lo tenía en su mano para certificar la sexta plaza, que daba acceso a la segunda competición europea. No lo tenía nada fácil, puesto que se medía al Athletic, otro de los implicados en el ajo, en San Mamés. Comenzaron ganando, pero el Athletic reaccionó en la segunda parte. Eso sí, la derrota del Getafe en el Martínez Valero les dejaba a tiro ese billete a la Europa League.

Por el momento, los de la ciudad del sur de Madrid ocupan plaza de Conference League y son los únicos con opciones de superar al Celta. Por detrás, tienen al Rayo a un punto, al Valencia a dos y al Espanyol y al Athletic a tres, aunque ya los bilbaínos no tienen opciones de optar a esa posición y los catalanes necesitan una carambola. Serán, por tanto, cuatro los equipos que busquen esa clasificación para la tercera competición europea la próxima campaña.

La jornada 37, de alta tensión

La penúltima jornada de la temporada arrancaba con ocho equipos peleando por una plaza para la Europa League y otra para la Conference. Además, la Real Sociedad tiene otra garantizada en la segunda competición continental como campeón de la Copa del Rey. El Celta de Vigo (50 puntos) partía como sexto clasificado, mientras que el Getafe (48) lo hacía en la séptima posición, repartiéndose esos dos billetes en juego. Por detrás, la propia Real (45) –sin nada en juego– y otros seis equipos: Athletic (44), Rayo Vallecano (44), Valencia (43), Sevilla (43), Osasuna (42) y Espanyol (42). Se daba la circunstancia de que los últimos cuatro estaban también inmersos en la pelea por el descenso más apretado de la historia.

Arrancaba la jornada con el Celta haciendo sus deberes en San Mamés, con un gol de Swedberg en un duelo directo contra el Athletic. El Getafe caía en Elche y tanto Rayo, ante Villarreal; como Valencia, frente a los donostiarras, y Espanyol, contra Osasuna, ganaban sus partidos. Los dos últimos dejaban la lucha por el descenso a una jornada del final para centrarse en la Conference, puesto que la Europa League estaba en esos momentos garantizada de manera matemática para los celestes, ya que el séptimo no tendría opción de superarles.

Por su parte, el Sevilla caía en casa ante el Real Madrid por un gol de Vinicius, lo que les descartaba de la pelea por esa plaza de Conference League pero les salvaba del descenso por los resultados que se estaban dando. Se despedía también de toda opción de competición continental Osasuna, tras el gol de Carlos Romero que adelantaba al Espanyol, pero no se libraba de mirar para abajo.

El Rayo sigue de fiesta

Comenzaba la segunda mitad en todos los partidos y el primer gol llegaba en Vallecas, que seguía de fiesta. Tremendo el mes que lleva el Rayo, que tiene la primera final de su historia en semana y media, cuando se medirá al Crystal Palace en Leipzig, en busca de la Conference League. Alemao ponía el 2-0 ante el Villarreal, a pase de un Óscar Trejo que se despedía de su casa, de su barrio adoptivo, tras 10 temporadas con la elástica rayista en dos etapas.

El homenaje franjirrojo a su capitán fue de lo más emotivo a lo largo de todo el día. Primero, con la inauguración de un mural en una calle aledaña al estadio; después, con un mosaico espectacular en el minuto 8 y, por último, con una emotiva ovación, con pasillo incluido por parte de compañeros y rivales, cuando fue sustituido en el minuto 65. Quedaba el final, con todo el estadio cantando para despedir a una de las figuras más importantes de su historia.

El Valencia no renuncia a Europa

Llegaba el gol del empate del Athletic en San Mamés, ante el Celta. Lo hacía Nico Williams. Un gol que dejaba a los vigueses sin asegurarse de forma matemática la Europa League. A tres se quedan los de Valverde de la Conference, pero no tienen ninguna opción, dado que no saldrían beneficiados en caso de empate ni con el Getafe ni con más equipos.

En Anoeta, la Real Sociedad le daba la vuelta al partido para subir a la séptima plaza y bajar de la nube al Valencia, que en ese momento se despedía de sus opciones por estar en competición continental. Pero no renunciaron los che, que volvieron a darle la vuelta y ganaron 3-4 para meterse en la lucha por Europa de cara a la última jornada, además de certificar la permanencia.

En el llamado partido del biscotto, Osasuna empataba el choque ante el Espanyol, lo que les aseguraba la permanencia a los dos y dejaba sin opciones de Conference a los catalanes. Sin embargo, Kike García ponía de nuevo por delante a los pericos, con un tanto que les devolvía las opciones de alcanzar al Getafe en esa lucha por el último billete europeo, aunque sólo un cuádruple empate con goles de por medio o incluso uno quíntuple les llevaría a ello.