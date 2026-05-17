Resultado elecciones Andalucía 17 de mayo en Cádiz: votos y escaños del 17M

Este domingo 17 de mayo se han celebrado en Andalucía las elecciones autonómicas para elegir a los 109 diputados que formarán parte del Parlamento andaluz. En esta jornada electoral estaban llamados a votar casi siete millones de ciudadanos, entre residentes en la comunidad y españoles inscritos en el censo electoral en el extranjero. Los comicios decidirán la composición del parlamento autonómico y el futuro Gobierno regional.

Tras una intensa jornada electoral, los resultados en la provincia de Cádiz han sido los siguientes:

¿Dónde valen menos los votos?

Lo que muchos ciudadanos desconocen en esta jornada electoral es que, en términos estadísticos, Sevilla tiene la capacidad más baja de influencia en la composición del Parlamento de Andalucía.

Esta situación coloca al votante sevillano en una posición de menor representatividad, consecuencia directa del diseño del sistema electoral.

La explicación se encuentra en la Ley Electoral de Andalucía. Con el objetivo de evitar que las provincias más pobladas eclipsen a las más pequeñas, se garantiza un mínimo de ocho escaños por provincia, distribuyendo el resto en función de la población. Aunque Sevilla es la provincia con más habitantes, este reparto no sigue una proporcionalidad estricta.

Esto genera una clara desigualdad. Por ejemplo, en Huelva basta con algo más de 37.000 votos para conseguir un diputado, mientras que en Sevilla se necesitan cerca de 88.800. En la práctica, el voto de un ciudadano onubense puede valer más del doble que el de uno sevillano.

Como resultado, conseguir un escaño en Sevilla es más difícil que en cualquier otra provincia andaluza. Un partido puede acumular decenas de miles de votos en la capital y su área metropolitana y, aun así, quedarse fuera del reparto si no alcanza los mínimos exigidos.

Resultados de las anteriores elecciones

Las últimas elecciones autonómicas en Andalucía se celebraron el 19 de junio de 2022 y supusieron un punto de inflexión en la política regional. En aquella cita, los ciudadanos andaluces eligieron a los diputados del Parlamento de Andalucía en un contexto marcado por el desgaste del anterior Gobierno socialista y el impulso de la candidatura del Partido Popular de Juanma Moreno.

El resultado de aquellos comicios otorgó al Partido Popular una victoria histórica, no sólo por ser la primera fuerza en votos y escaños, sino por alcanzar por primera vez la mayoría absoluta en la comunidad autónoma. El PP logró 58 escaños, superando ampliamente la barrera necesaria para gobernar en solitario, lo que permitió a Juanma Moreno continuar al frente de la Junta de Andalucía sin necesidad de acuerdos con otras formaciones.