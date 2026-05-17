Moreno arrasa sin mayoría absoluta y necesitará a Vox para gobernar mientras el PSOE se hunde a su mínimo histórico

Juanma Moreno ha ganado las elecciones de este domingo (53 escaños), pero sin mayoría absoluta (55) para gobernar sin ataduras. Moreno deja atrás su histórico resultado de hace cuatro años (58) y dependerá de Vox (15) para revalidar la Junta de Andalucía. El PSOE, con María Jesús Montero al frente, lleva al partido a su peor resultado (28). El sanchismo anota una nueva derrota en el ciclo electoral que empezó en Extremadura, siguió en Aragón y Castilla y León, y culminará en las generales.

Con todo, se confirma la derechización total en el bastión que los socialistas gobernaron sin rival durante 37 años. La distancia entre PP y PSOE, segunda fuerza, es amplísima. El centroderecha acapara más del 55% de sufragios.

A la izquierda del PSOE, la pugna se salda con una rotunda victoria de Adelante Andalucía (8) sobre Por Andalucía (5), la coalición de IU, Sumar y Podemos.

PP: victoria sin mayoría

El Partido Popular consolida su dominio electoral en Andalucía, llevando al PSOE a su peor dato, aunque dependerá de Vox para asegurar la gobernabilidad.

La victoria es incontestable, pero los comicios abren ahora el incierto panorama de las negociaciones y los pactos. Moreno se había resistido a alardear en campaña de una mayoría holgada, pero temía también no alcanzarla y dejar en manos de Vox su permanencia en San Telmo.

Los populares pierden cinco escaños y un punto y medio, pese a ganar más de 125.000 votos. Vox apenas sube un diputado, aunque suficiente para condicionar el futuro gobierno autonómico. En cualquier caso, la hegemonía del centroderecha es indiscutible y no existe mayoría alternativa de izquierdas.

PSOE: su peor resultado histórico

Por más que en La Moncloa eviten una vez más la autocrítica, los resultados de Andalucía se leen como un auténtico plebiscito para Pedro Sánchez. No hay disimulo ante una candidata que no podría serle más afín: su vicepresidenta primera y ministra de Hacienda hasta hace apenas dos meses, su mano derecha en el Gobierno y en el partido -donde aún ostenta la vicesecretaría general-. Montero, que llegó a definirse a sí misma en campaña como «la mujer con más poder de la democracia», deja al PSOE por debajo del umbral del pánico de hace cuatro años.

Tras los pésimos resultados en Extremadura y Aragón -menos en Castilla y León- el partido fija un nuevo suelo en Andalucía y, sobre todo, constata el desgaste de marca y liderazgo a un año de las generales y con una escalada judicial -caso David Sánchez, caso Begoña Gómez- aún por delante.

Sánchez nunca ha asumido en primera persona la responsabilidad de las derrotas de sus candidatos. Y tampoco es previsible que lo haga ahora. Con todo, existen pocas o ninguna duda de que el socialista piensa resistir hasta que la convocatoria electoral resulte ya inevitable.

(En ampliación)