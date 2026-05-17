La JEC no tomará medidas tras el voto erróneo de la líder del PSOE en Granada: PP y Vox tendrán 24h para alegar

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Baza (Granada) ha decidido paralizar la ejecución de la medida que contemplaba la anulación aleatoria de un voto en la Mesa 1 de la Casa de la Cultura de Cuevas del Campo. La decisión se adopta tras el recurso presentado por la candidata del PSOE por Granada al Parlamento andaluz, Olga Manzano, quien votó en dicha mesa pese a figurar en el censo de la Mesa 2.

Según el documento, el recurso y el informe correspondiente fueron remitidos a la Junta Electoral Provincial de Granada. No obstante, este órgano devolvió el expediente al constatar la ausencia de alegaciones por parte de todas las formaciones políticas implicadas en el partido judicial de Baza. Por ello, se ha abierto un nuevo trámite para que el resto de partidos puedan pronunciarse y presenten las «consideraciones que estimen oportunas en relaciín con el recurso interpuesto».

En este contexto, la JEZ ha concedido un plazo improrrogable de 24 horas a PP, Vox, Por Andalucía y Se Acabó la Fiesta para que presenten las alegaciones que consideren oportunas en relación con el recurso.

Una vez concluido este trámite, o si expira el plazo sin aportaciones, el expediente será remitido de nuevo a la Junta Electoral Provincial de Granada, junto con las alegaciones presentadas, para que dicte resolución.

Mientras tanto, queda suspendida la ejecución del acuerdo que preveía la anulación al azar de uno de los votos depositados en la Mesa 1 de Cuevas del Campo.

Por último, la JEZ señala que esta resolución será notificada a las formaciones políticas afectadas y a la recurrente, y recuerda que no cabe recurso independiente contra esta decisión, sin perjuicio de los que puedan interponerse frente a la resolución final.