Qué es Por Andalucía y quién es Antonio Maíllo: partidos, ideología y claves de la coalición

Por Andalucía es una coalición electoral de izquierdas que concurre a las elecciones autonómicas en Andalucía con el objetivo de agrupar a distintas fuerzas izquierdistas y aumentar su representación en el Parlamento andaluz. No se trata de un partido único, sino de una alianza política formada por varias organizaciones que comparten un espacio común en la izquierda alternativa. ¿Qué es, cuál es su ideología y quién forma el partido de Maíllo?

Qué es Por Andalucía

Por Andalucía surge como una candidatura unitaria para unir el voto a la izquierda del PSOE en la comunidad autónoma. Su principal objetivo es evitar la fragmentación del espacio de extrema izquierda y competir de forma conjunta en las elecciones andaluzas. La coalición se presenta como una alternativa centrada en la defensa de los servicios públicos, la justicia social y la sostenibilidad ambiental.

Así, Por Andalucía no es un partido único, sino una coalición política creada para unir a varias fuerzas de la izquierda andaluza con el objetivo de concurrir conjuntamente a las elecciones y sumar representación en el Parlamento autonómico.

Ideología de Por Andalucía

La coalición se sitúa en la izquierda política y se define como:

Izquierdista.

Ecosocialista.

Feminista.

Antiausteridad.

Defensora de los servicios públicos. Entre sus principales ejes programáticos destacan la defensa de la sanidad y educación públicas, la regulación del mercado de la vivienda y las políticas de transición ecológica.

¿Quién forma Por Andalucía?

Por Andalucía integra a varias formaciones políticas y espacios sociales de la izquierda andaluza, entre ellos:

Izquierda Unida Andalucía.

Podemos.

Movimiento Sumar

Iniciativa del Pueblo Andaluz.

Verdes Equo.

Alternativa Republicana.

Alianza Verde. Esta alianza busca presentar una candidatura unificada para aumentar su peso parlamentario frente a PP, PSOE y Vox.

¿Quién es su líder: Antonio Maíllo?

El rostro principal de Por Andalucía es Antonio Maíllo, político andaluz y coordinador federal de Izquierda Unida.

Maíllo ha sido diputado en el Parlamento andaluz en distintas etapas y ha ocupado responsabilidades de dirección dentro de IU. En esta nueva etapa, encabeza la coalición con el objetivo de unificar a la izquierda alternativa y mejorar su representación en la Cámara autonómica.

¿Qué papel quiere jugar Por Andalucía?

La coalición aspira a convertirse en la principal fuerza de la izquierda alternativa en Andalucía, intentando agrupar el voto progresista que no se identifica con el PSOE.

Su estrategia pasa por consolidarse como un bloque estable dentro del Parlamento andaluz y tener capacidad de influencia en futuras mayorías.