Moreno en OKDIARIO 6 días antes del 17M: «Si tengo una victoria amplia, iré a la investidura sin negociar con Vox»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró seis días antes de las elecciones autonómicas a Eduardo Inda, director de OKDIARIO, que si tenía una «victoria amplia» y «superaba el 40 %», iría directamente a la investidura sin negociar con Vox. Tras el escrutinio, el PP ha superado el 40 % del voto, pero se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta, por lo que necesitará contar con Vox para garantizarse la investidura y formar gobierno.

Durante la entrevista, Eduardo Inda le preguntó al candidato del PP: «La mayoría absoluta está en el Parlamento andaluz en 55 escaños. Si el domingo saca 53 o 54, ¿convocará negociación con Vox o irá a la investidura por su cuenta?». En su respuesta, Moreno dejó clara su intención de gobernar en solitario tras las elecciones, ya que explicó que si lograba imponerse «con claridad», no contemplaba abrir una ronda de contactos con Vox para garantizar su continuidad al frente de la Junta, un escenario que ahora sí necesitará considerar el PP andaluz.

«Mi intención es gobernar en solitario. Si tengo una victoria amplia en las ocho provincias y supero el 40 %, iré directamente a la investidura», afirmó entonces el presidente andaluz.

Moreno también declaró que afrontaba los últimos días de campaña con una «visión optimista» y convencido de que el PP podía alcanzar los 55 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz. «No me entra en la cabeza la posibilidad de no alcanzar esos 55 escaños», subrayó el presidente andaluz.

A pesar de mostrarse confiado, el dirigente popular reconoció la dificultad del objetivo y pidió «mantener la intensidad» hasta el final de la campaña electoral. «Sé que es difícil, no quiero ser ingenuo, pero tenemos que trabajar sin descanso hasta el día 17 para conseguirlo», concluyó.

La respuesta de Vox a Moreno

La entrevista del presidente andaluz en OKDIARIO no pasó por alto en Vox, ya que advirtieron que «no se abstendrían» si Moreno se quedaba a varios escaños de la mayoría absoluta en Andalucía. «Negociaremos entrar en el Gobierno», prometió desde Bambú el portavoz nacional del partido, José Antonio Fuster, subrayando que el tiempo de la abstención «no existe».

Fuster también rechazó dar por supuesto cualquier escenario de cara a la jornada electoral y puso el foco también a nivel nacional: «Que Génova deje de repartirse ministerios», matizó. Vox lanzó así un aviso a Juanma Moreno sobre un posible pacto con los de Abascal.

Desde Vox también aseguraron que tienen «toda la confianza» en su candidato, Manuel Gavira, a quien ven posible que se convierta en el próximo vicepresidente de Andalucía, siguiendo la estela de todas las comunidades donde se han celebrado elecciones en este último medio año.