Vox crece un escaño y exigiría a Moreno entrar en el Gobierno de la Junta: «Queremos prioridad nacional»

Vox exigiría a Juanma Moreno entrar en el Gobierno de Andalucía para investirlo presidente, tal y como advirtió la formación en campaña electoral. Sería el escaño más caro de la formación en lo que llevamos del rally electoral que comenzó en Extremadura. Desde Vox son claros: «Queremos prioridad nacional». Y eso podría llegar a suponer que el PP tuviera que aceptar a Manuel Gavira como vicepresidente del Ejecutivo andaluz tras perder Juanma Moreno cinco escaños. Porque si de algo ya no hay dudas es que Bambú sí que quiere gobernar, como ha advertido en reiteradas ocasiones el candidato gaditano a Moreno.

Este domingo electoral, Vox ha vuelto a convertirse en una pieza clave para el PP. En Bambú recuerdan que gracias a los votos de la formación Moreno alcanzó la presidencia en 2018. En ese sentido, como señaló el propio Gavira a OKDIARIO, «se sentía parte de haber expulsado al PSOE de la Junta». Ocho años después, los de Abascal ven el fruto del esfuerzo.

Según señalan fuentes del equipo de Vox andaluz, se sienten «con el deber cumplido», que es que el PP no logre mayoría absoluta. Los de Abascal esta próxima legislatura quieren convertirse en el «bastión» que contenga a Pedro Sánchez, como ha señalado Gavira este domingo.

Vox consolida su posición como tercera fuerza política en el Parlamento de Andalucía con 15 escaños (uno más que los 14 de 2022) y alrededor de 530.023 votos, lo que supone una representación del 13,89%.

En 2022, la formación obtuvo 496.618 votos (13,47%). El partido gana en apoyo absoluto más de 33.000 votos aprox., y se mantiene como socio clave para el PP, que se queda en 53 escaños y necesitará pactos.

La distribución provincial es muy similar a la de 2022. Vox mantiene representación en las 8 provincias y resiste especialmente bien en el Almería rural y las zonas agrícolas del interior, el escaño adicional ganado en una circunscripción de peso, como (probablemente Málaga o Granada, según las disputas por el último asiento reportadas en tiempo real).

Notas clave por provincia

Almería : Sigue siendo la provincia más importante para Vox. En 2022, ya superó el 20%. Mantiene los 3 escaños con holgura. Es una provincia que ni el PP ni PSOE han visitado en campaña, y que Vox ha aumentado un 2,46% prácticamente la proporción que ha bajado el PP.

: Sigue siendo la provincia más importante para Vox. En 2022, ya superó el 20%. Mantiene los 3 escaños con holgura. Es una provincia que ni el PP ni PSOE han visitado en campaña, y que Vox ha aumentado un 2,46% prácticamente la proporción que ha bajado el PP. Sevilla : Mantiene 2 escaños.

: Mantiene 2 escaños. Málaga y Granada : Zonas donde Vox más crece o resiste mejor; aquí se concentra la ganancia neta de un escaño.

: Zonas donde Vox más crece o resiste mejor; aquí se concentra la ganancia neta de un escaño. Provincias interiores ( Córdoba, Jaén ): Resultados muy estables, con Vox por encima del 12% y manteniendo el escaño.

): Resultados muy estables, con Vox por encima del 12% y manteniendo el escaño. Huelva: Vox logra sumar un escaño más.

En definitiva, Vox sale reforzado de estas elecciones: no sólo no se hunde ante la competencia de Adelante Andalucía y la victoria del PP, sino que gana un escaño y se consolida como pieza indispensable para cualquier gobierno de derechas en Andalucía. El partido de Manuel Gavira mantiene su peso en las ocho provincias y se perfila como contrapeso clave en la próxima legislatura.