Lewandowski se despide del Camp Nou: «Siempre llevaré al Barcelona en mi corazón»

Robert Lewandowski jugó su último partido con la camiseta del Barcelona en el Camp Nou ante el Betis. Jugó 84 minutos y se despidió de su afición entre lágrimas cuando Hansi Flick le retiró del campo. Lo único que le faltó fue marcar. Ese fue el único punto negativo de la despedida.

Una vez acabó el partido, con todo el Camp Nou cantando su nombre, Lewandowski fue al centro del campo y se despidió de toda la grada culé. Sus compañeros le mantearon y el delantero polaco tomó la palabra para despedirse de la hinchada blaugrana.

«Es un día muy emocionante y muy difícil. Cuando llegué, sabía que este club era grande. Pero por vuestro cariño ha sido increíble. Desde el primer día me senté en este campo como en casa. Nunca olvidaré cuando cantabais mi nombre. Gracias a todos los entrenadores y a los trabajadores del club. Ha sido un honor jugar en este club. Hemos vivido grandes momentos en estos cuatro años. Me siento muy orgulloso. Me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias a la afición, una vez culé, siempre culé. Muchas gracias, visça Barça y visça Catalunya», señaló Lewandowski dirigiéndose a la afición del Barça.

La mujer de Lewandowski y sus hijas saltaron al césped del Camp Nou acompañadas de Laporta y Rafa Yuste para despedir al delantero polaco. «Se va una leyenda», señalaron por megafonía. El presidente culé se abrazó al delantero culé con mucha emoción y le entregaron un escudo conmemorativo del club.

Lewandowski se marchó del Camp Nou con un pasillo final de sus compañeros. Fue el primero en encarar el túnel de vestuarios con gran emoción. Una despedida que dejó al delantero polaco muy tocado en lo emocional.