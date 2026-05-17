El último baile de Lewandowski en el Camp Nou

Robert Lewandowski tendrá su último baile con la camiseta del Barcelona sobre el césped del Camp Nou este domingo. El delantero polaco anunció que se marcha a final de temporada tras no renovar su contrato con la entidad catalana y vivirá a partir de las 21:15 una de las jornadas más emocionantes de su carrera deportiva con una despedida a la altura.

Este domingo, el Camp Nou despide a Lewandowski. Un delantero de clase mundial que en cuatro temporadas se ha convertido en una leyenda del Barcelona. Será su última vez vestido de corto sobre el tapete azulgrana. Su última titularidad, su última vez saliendo a ese terreno de juego, su última vez quizás marcando en el estadio blaugrana y su última vez quizás ganando ante el público culé.

Un último baile que pondrá emoción a este Barcelona-Betis sin nada en juego. La única. El delantero polaco será titular, como ya anunció Hansi Flick, y tendrá la oportunidad de despedirse de la hinchada azulgrana aumentando sus cifras goleadoras, que sin duda son de un ariete legendario.

Lewandowski se despide del Camp Nou

La etapa de Robert Lewandowski llega a su fin tras cuatro temporadas y tres Ligas conquistadas, entre otros títulos. Desde su llegada en verano de 2022 procedente del Bayern de Múnich, el ariete polaco asumió el reto de ser uno de los líderes en el ataque culé y se convirtió, desde el primer día, en una referencia ofensiva para el equipo.

Lewandowski se marcha del Barcelona con 119 goles anotados en 191 partidos jugados, siendo el decimocuarto máximo goleador de la historia de la entidad catalana. Unas cifras históricas que en estos partidos que restan de Liga podrían verse aumentadas. Está a tres goles de Kuivert y a cuatro de Rexach.

No tardó Lewandowski en demostrar que su idilio con el Barcelona iba a ser una realidad. También es verdad que ya llegó como un delantero consolidado que era estrella mundial. En su primera campaña ganó Liga y Supercopa de España marcando 33 goles en 46 partidos entre todas las competiciones y se llevó el premio Pichichi con 23 dianas en la Liga.

En la 23/24 marcó 26 goles, este año solamente lleva 18 y en la 24/25 anotó 42 goles en 52 encuentros. Una locura. 27 de ellos, el año pasado, fueron en Liga, y aun así no se llevó un pichichi que fue para Mbappé (29). Durante su etapa en el club catalán, ha conseguido siete títulos: 3 Ligas (22/23, 24/25 y 25/26), 1 Copa (24/25) y tres Supercopas (22/23, 24/25 y 25/26).