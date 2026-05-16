Lo que esconde la salida de Lewandowski: una no renovación que le permite al Barça fichar a una estrella

La salida de Robert Lewandowski a final de curso hubiese sido una sorpresa hace meses, pero en las últimas semanas era un secreto a voces. El delantero polaco no ha renovado con el Barcelona y, cuando termine la Liga la próxima semana, dejará de ser jugador del equipo azulgrana. Una salida que libera la ficha más alta de la plantilla y que permitirá a Deco ir con todo al mercado de fichajes a por una estrella.

La oficialidad de la marcha de Lewandowski es un mazazo en lo sentimental para la afición blaugrana. Pero esconde varios «secretos» que le vienen de perlas a la entidad catalana. Un anuncio que el delantero polaco ha realizado en sus redes sociales en el mediodía de este sábado.

«La misión está completa», señaló Robert Lewandowski en su despedida. Y es verdad. Después de cuatro años y tres ligas, es el momento perfecto para decir adiós. El delantero polaco tiene 37 años y en tres meses cumple 38. Por lo tanto, todo apunta a que el gran beneficiado de esta salida es el club.

Y lo es porque esta salida también esconde otro factor muy determinante para el Barcelona. La marcha de Lewandowski, que en todo caso es una no renovación, permite liberar la ficha más alta dentro del primer equipo. Algo más de 24 millones de euros por temporada. Un alivio económico para Laporta.

Lo que esconde la salida de Lewandowski

Es cierto que Lewandowski se va libre tras terminar su contrato, pero liberar esta ficha para el Barcelona es un alivio crucial de cara al próximo mercado de fichajes. Ayudará sin duda a que el club pueda entrar en la regla 1:1 en los próximos meses y acudir con todo a por una estrella.

La salida de Lewandowski le permite a Deco ir con todas las garantías posibles a por una estrella. Más si contamos la muy posible salida de Ter Stegen, que también libera otra ficha alta. El Barcelona podrá realizar este verano el fichaje de un jugador de primer nivel mundial y uno de los nombres encima de la mesa siempre ha sido el de Julián Álvarez. En los últimos días también ha sonado Joao Pedro, delantero brasileño del Chelsea. El primer paso se ha dado, y era la salida del polaco, ahora falta el segundo.

La salida de Lewandowski también acerca a Ferran Torres a su renovación con el Barcelona. El delantero valenciano se ha ganado el sitio y con la salida del polaco, el club no se puede permitir dos salidas en la parte ofensiva de una tacada. Ferran termina contrato en 2027 y es crucial cerrar su renovación antes de este mercado de fichajes.