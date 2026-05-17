Raphinha reina en la pachanga del Camp Nou con victoria del Barcelona ante el Betis

El Barcelona superó con comodidad (3-1) al Real Betis en una pachanga de Liga en la que reinó Raphinha con un doblete determinante. El brasileño fue el protagonista de la fiesta de Robert Lewandowski, que se despidió entre lágrimas del Camp Nou en su último partido como jugador culé en su estadio. Isco marcó de penalti para los andaluces y Cancelo sentenció con un golazo.

Ferran Torres sufrió una sobrecarga muscular antes del partido y fue baja en un once de Hansi Flick ante el Betis donde Lewandowski, Raphinha y Fermín formaron el ataque. Un once muy titular con Gavi, Pedri, Eric García, Koundé…

La despedida de Lewandowski era lo más emocionante de un Barcelona-Betis sin nada en juego. Los objetivos del equipo culé estaban en el Zamora de Joan y en seguir ganando en el Camp Nou.

Dominaba el Barcelona desde el inicio del partido un encuentro que se parecía más a una pachanga de verano que a un partido oficial. El equipo culé jugaba a placer, pero sin arriesgar en nada. Raphinha le cedió el brazalete de capitán a Lewandowski en un gran gesto de compañero.

Raphinha abre la lata

El primero del partido lo hizo Raphinha con un golazo de falta directa. El brasileño engañó a todo el mundo con su disparo. Un gran golpeo para girar la balanza hacia el lado culé. Poco más ocurrió en una primera mitad muy sosa.

Movió el banquillo Hansi Flick en el descanso sacando a Balde por Fermín. Cambio extraño para probar cosas con Cancelo de extremo. Una segunda parte, con Isco ya en el campo, con más de lo mismo. El dominio culé, no exagerado, seguía patente, con un Betis muy tímido.

Raphinha marcó el segundo en el minuto 62 en otro regalo de la defensa del Betis. El brasileño se quedó solo ante Vallés y no perdonó. Pudo esperar a Lewandowski a su lado, pero estaba tan solo y parecía tan fácil, que no perdonó. Doblete del brasileño que reinó en esta pachanga de final de Liga.

Isco se une a la fiesta de Lewandowski

Dos cambios más hizo Hansi Flick en el minuto 64. Se fue Raphinha justo después de marcar su doblete. También Eric García. Entraron Araujo y Roony. Un minuto después, Isco cayó derribado en el área culé y Cuadra Fernández pitó penalti. Lo anuló por fuera de juego al instante, pero el VAR rectificó la decisión.

El penalti lo tiró el propio Isco en el minuto 69, batió a Joan García y recortó distancias en el marcador. 2-1. Pero duró muy poco. Cancelo marcó el tercero en el 74. Un golazo del lateral portugués desde lejos para hacer disfrutar al público del Camp Nou.

El Camp Nou despide a Lewandowski

Tras el 3-1, Flick metió a Olmo por Bernal. El dominio culé era total. Los jugadores del Barça se dedicaron en los últimos minutos a buscar a Lewandowski. Querían su gol. Pero no fue posible.

Hansi Flick retiró del campo a Lewandowski en el 84 y se llevó la ovación de la noche. El delantero polaco se fue del césped llorando, entró en su lugar Casadó. El abrazo con Hansi Flick fue tremendo, también con sus compañeros. Despedida de lágrimas en el feudo azulgrana.