Barcelona-Betis: noche de despedidas y renovaciones

Noche de despedidas y renovaciones este domingo en el Camp Nou (21:15 horas) en un duelo sin nada en juego entre el Barcelona y el Real Betis. Azulgranas y verdiblancos ya han hecho los deberes. Los primeros son campeones de Liga desde la semana pasada y los segundos jugarán la Champions League dos décadas después. La despedida de Lewandowski de la afición culé será el gran atractivo de este partido.

Robert Lewandowski jugará este domingo su último partido con la camiseta del Barcelona en el Camp Nou. El pasado sábado anunció que no renovaría y que este curso pone fin a su etapa de cuatro años en la entidad culé. Será titular ante el Betis y se despedirá de la afición culé por todo lo alto.

Se espera un homenaje a la altura para un jugador que, con 119 goles en 191 partidos, ha contribuido a ganar tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España en cuatro temporadas.

El Barcelona tiene otros objetivos ante el Betis

También será una noche de celebración y renovaciones. Una noche para que la afición culé siga celebrando la Liga y para jalear la renovación de Hansi Flick hasta 2028 que será oficial el próximo lunes. Sin duda, el gran protagonista de hacer a este equipo campeón.

Un partido sin nada en juego y que por ello se jugará justo después de la jornada unificada. Los dos equipos tienen los deberes hechos. El Barcelona saldrá con un once muy titular en busca del único objetivo que le queda, terminar la temporada invicto en casa con otra victoria en un Camp Nou que regresó a ser el escenario del equipo por todo lo alto.

También tiene el Barcelona otro objetivo, y es el de que Joan García logre el Trofeo Zamora dejando la portería a cero contra el Betis. Será titular bajo palos. No jugará De Jong, en otra no convocatoria extraña del holandés. Flick recupera a Raphinha tras cumplir sanción y dará minutos a Christensen.

El Betis ya ha hecho los deberes

Por su parte, el Betis llega al feudo del flamante campeón con todos los deberes hechos, después de ganar el pasado martes al Elche (2-1) y, como quinto clasificado, lograr veintiún años más tarde la segunda clasificación de su historia para la Liga de Campeones.

El técnico chileno ha destacado que tanto el Barcelona como el Betis «son dos equipos creativos», por lo que cree que se verá «un buen espectáculo» en el Camp Nou. Para ello, Pellegrini cuenta con el condicionante de tener bastantes bajas, sobre todo en la zona defensiva, al no poder contar con los laterales derechos Aitor Ruibal, operado este viernes de un problema en el menisco, y Ángel Ortiz, lesionado desde hace unas semanas como el central Marc Bartra. En los tres casos no podrán volver a jugar esta temporada.

Además, no viaja a Barcelona el medio Sergi Altimira por unas molestias en un gemelo y están sancionados el central Diego Llorente y el delantero colombiano Cucho Hernández. Así, el entrenador santiaguino podría dar oportunidades a jugadores que han tenido menos protagonismo como el meta Pau López; Marc Roca; el argentino Giovani Lo Celso, por sus lesiones; o el punta congoleño Cédric Bakambu.

Posibles onces de Barcelona y Betis