Quirónsalud reafirma su apuesta por la investigación con cerca de 1.500 ensayos clínicos en 2025, la mitad de ellos en fases tempranas

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Quirónsalud ha consolidado durante el año 2025 su modelo de investigación e innovación, situando la calidad y la complejidad científica como ejes centrales de su actividad. Con un total de 1.490 ensayos clínicos activos -un incremento del 2 % respecto al ejercicio anterior- y una producción científica que crece tanto en volumen como en relevancia internacional, el Grupo reafirma su compromiso con la generación de conocimiento para transformar la práctica clínica.

“La vocación investigadora va en los genes de Quirónsalud, forma parte de nuestro ADN y de nuestro compromiso de avanzar hacia una medicina basada en valor más innovadora, eficiente y personalizada”, asegura la Dra. Cristina Caramés, directora asistencial y de Investigación de Quirónsalud. “Nuestro factor diferencial -asegura- es la integración directa de esta investigación en nuestra actividad diaria para transformar la práctica clínica y ofrecer hoy los tratamientos del mañana; de ahí nuestra apuesta por la investigación traslacional para llevar el conocimiento a resultados concretos de forma rápida, permitiendo que nuestros pacientes tengan un acceso temprano a terapias innovadoras”.

Durante 2025, los profesionales de Quirónsalud iniciaron 410 nuevos ensayos clínicos, manteniendo una tendencia que destaca por su complejidad: 219 de ellos (el 53%) corresponden a fases tempranas (I y II), que son los estudios más exigentes desde el punto de vista metodológico y de seguridad y requieren infraestructuras de primer nivel, con una estrecha vigilancia de pacientes. “Este elevado volumen de ensayos clínicos iniciados en fases tempranas durante 2025 constituye un reflejo del reconocimiento y la confianza depositados por los promotores en los profesionales del Grupo y pone de manifiesto que las infraestructuras y los recursos disponibles en los centros de Quirónsalud son adecuados para la puesta en marcha y el desarrollo de ensayos clínicos complejos, que requieren el cumplimiento de exigentes estándares de seguridad y eficacia», añade la Dra. Caramés.

Referente en investigación oncológica y fases tempranas

La oncología sigue siendo el área con mayor peso investigador. De los 219 ensayos iniciados en fases tempranas, el 73% (160) se desarrollaron en este campo, gracias a las tres unidades de ensayos clínicos fase I en oncología del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y el Hospital Quirónsalud Barcelona.

En términos globales, el área de cáncer concentró el 65% de los ensayos clínicos activos (972 estudios) y el 57% de los nuevos ensayos iniciados. Tras la oncología, destacan por su actividad las áreas de enfermedades infecciosas, inflamatorias y crónicas (150 ensayos activos); neurociencias (134); enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas (114); y tecnología e innovación sanitaria (86). Esta distribución por áreas de investigación refleja una clara orientación hacia ámbitos de alta complejidad e impacto científico.

Divulgación científica y generación de conocimiento

En materia de producción científica, 2025 ha marcado un hito en cuanto a la calidad de las publicaciones. Los profesionales de Quirónsalud publicaron 1.829 artículos científicos -un 5% más que en 2024-, y el crecimiento más significativo se observa en los indicadores de impacto: el factor de impacto acumulado subió un 11%, alcanzando los 12.376 puntos, mientras que el factor de impacto medio se situó en 7,31 puntos (un 7% más). Además, un total de 1.027 artículos fueron publicados en revistas del primer cuartil (Q1), las de mayor prestigio en cada especialidad.

Junto a los ensayos y publicaciones, la actividad científica de Quirónsalud en 2025 incluyó el desarrollo de 233 estudios observacionales y 616 proyectos de investigación. Asimismo, la capacidad tecnológica del Grupo permitió realizar pruebas complementarias para otros 339 ensayos externos. La labor de generación de conocimiento propio también se vio reforzada con la permanencia de 36 patentes activas y el registro de 8 nuevas durante el ejercicio.

Jornada Anual y Premios de Investigación Quirónsalud

Con el fin de compartir estos avances y poner en valor la labor de sus profesionales, el próximo 10 de junio el Aula Magna del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz acogerá la Jornada Anual de Investigación del Grupo, en la que se hará entrega de los Premios de Investigación Quirónsalud. Además, el programa abordará los últimos avances llevados a cabo en el ámbito de terapias avanzadas, de la mano de los responsables de la Unidad de Terapia Celular del Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez Díaz, y la evolución del Proyecto de Anestesia Sostenible puesto en marcha hace un par de años, tras los cuales ha demostrado que innovar en la práctica clínica puede reducir significativamente la huella de carbono, garantizando además la seguridad del paciente.