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La Comunidad de Madrid ha reducido en abril sus tres listas de espera sanitarias (quirúrgica, de primera consulta y de pruebas) respecto al mismo periodo de 2025, siendo en las intervenciones cerca de tres veces inferior a la media nacional. Estos resultados, que publica cada mes la Consejería de Sanidad, adquieren especial relevancia en el contexto de huelga de los médicos contra el Ministerio reivindicando un Estatuto Marco propio, que ha condicionado la actividad asistencial ordinaria con más de 8.400 cirugías perdidas y más de 174.000 consultas anuladas desde diciembre.

En el caso de las operaciones, la demora media baja por cuarto mes consecutivo hasta los 46,65 días, y con un descenso del 6,3% respecto a abril de 2025, cuando se encontraba en 49,79. Este resultado contrasta con el indicador nacional, que llega a 121 días según el último dato publicado por el Ministerio de Sanidad el pasado diciembre. Además, el número de pacientes que esperan más de 180 días (seis meses) es de tan solo 688, un 0,8% de la lista estructural, mientras que a nivel estatal la cifra asciende al 21,6%.

En cuanto a consultas externas, baja hasta los 61,17 días, con una destacada mejora interanual del 8,1% (66,54 en 2025). Y en las pruebas diagnósticas, se queda en 53,9, un 12,8% menos que en el mismo mes del año pasado (61,8). Estos datos evidencian la capacidad del sistema sanitario público madrileño para seguir mejorando su rendimiento incluso en condiciones adversas de actividad como las actuales por la inacción del Gobierno central ante las sucesivas protestas de los facultativos.

Líder en ensayos clínicos

La sanidad pública de la Comunidad de Madrid ha dado un paso firme en su apuesta por la investigación biomédica: durante 2024, participó —al menos con un centro investigador— en aproximadamente el 77,7 % de los ensayos clínicos autorizados en España, según el Registro Español de Ensayos Clínicos (REEC). De un total de 929 estudios autorizados en el país, 722 contaron con al menos un centro madrileño implicado.

La cifra supone, además, un incremento relevante respecto al ejercicio anterior: en 2023, la Comunidad había participado en 654 ensayos, lo que representa un crecimiento del 9,41 %. Este dato refuerza el papel de Madrid como polo de atracción nacional para la investigación clínica.

La Comunidad de Madrid dispone de 13 Fundaciones de Investigación Biomédica vinculadas a hospitales públicos y Atención Primaria, además de 8 Institutos de Investigación Sanitaria, lo que configura una infraestructura de primer nivel para gestionar, impulsar y acoger ensayos clínicos complejos.

Este tejido científico-investigador permite que la región participe no solo en un amplio volumen de estudios, sino que sea capaz de activar e implicarse en proyectos de alto impacto, como los vinculados al cáncer de pulmón, donde en 2025 ya se han lanzado 304 ensayos clínicos en la Comunidad, junto a 17 proyectos de investigación.

La importancia de estos datos trasciende el mero volumen: la alta participación implica mejores accesos para los pacientes a terapias innovadoras, una mayor atracción de inversión en I+D sanitaria y un fortalecimiento del ecosistema científico-clínico madrileño. Cuando un paciente acude a un hospital público madrileño, no sólo se beneficia del estándar asistencial, sino que, cada vez más, puede formar parte de programas experimentales que prueban nuevos fármacos o dispositivos médicos.