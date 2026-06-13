Cielos despejados y vientos fuertes en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán hoy, 13 de junio de 2026, en buena parte de Andalucía, aunque el polvo en suspensión podría afectar el litoral mediterráneo oriental y el área del Estrecho. Las temperaturas mínimas no variarán mucho, mientras que las máximas ascenderán en el tercio oriental, presentando algunas variaciones en el resto. Los vientos serán flojos, pero se intensificarán ocasionalmente, especialmente en las sierras Béticas y Cádiz, donde se espera un levante fuerte.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 13 de junio

Día soleado y caluroso con brisa ligera en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, prometiendo un día brillante donde la luz del sol llegará como un tímido invitado. Con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 36 grados, la jornada se presentará calurosa y agradable. A primera hora, la brisa del viento soplará suave desde el sureste a unos 10 km/h, creando un ambiente placentero. No se espera lluvia en el horizonte, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer que comenzará a ilusionar a los sevillanos desde las 07:02.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, llevando la sensación térmica a niveles cercanos a los 36 grados. El viento mantendrá su ritmo ligero, pero no será un día de fuerte bochorno gracias a una humedad que se moverá entre el 15 y 70%. A medida que el sol se retire a las 21:45, la noche se mostrará con cielos despejados, donde la calidez del día quedará suavemente entrelazada con la fresca llegada de la tarde-noche.

Córdoba: cambio de viento y posible lluvia

La mañana en Córdoba despierta con un aire fresco que anticipa cambios importantes en el tiempo. Nubes grises se asoman por el horizonte, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, trayendo consigo la posibilidad de lluvias que podrían alterar la tranquilidad habitual de la jornada. A medida que avanza el día, la temperatura oscila entre 19 y 33 grados, marcando un contraste notable conforme cae la tarde.

Con el paso de las horas, el ambiente se tornará más inestable. Las ráfagas de viento pueden alcanzar los 37 km/h y la humedad podría llegar al 70%, haciendo que la sensación térmica se sienta mucho más intensa. Es un día en el que conviene llevar paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad, ya que las lluvias podrían aparecer en cualquier momento.

En Huelva, cielo despejado y ambiente templado

Las condiciones meteorológicas se presentan estables a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado. Las temperaturas serán agradables, alcanzando máximas de 31 grados durante la tarde, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 19 grados. Aunque el viento soplará con cierta suavidad, no se prevén lluvias.

Este tiempo templado resulta ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre. Con el ambiente tranquilo que se espera, es un buen momento para apreciar los encantos locales y disfrutar de la vida cotidiana.

Agradable jornada con viento ligero en Cádiz

En Cádiz, el amanecer trae consigo un tiempo agradable, con temperaturas que rondan los 22 grados y un cielo que se presentará ligeramente nublado. A medida que avance la mañana, disfrutaremos de un ambiente fresco que alcanzará 27 grados, mientras un viento del sureste soplará moderadamente a 30 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 75 km/h. No se prevé lluvia en ninguna parte del día, lo que añadirá un toque de alegría a nuestras actividades al aire libre.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una máxima que tocará los 29 grados y la sensación térmica podría alcanzar hasta los 31 grados, lo que aportará una nota de calidez al día. La jornada se extenderá durante más de 14 horas de luz, ya que el sol brillará hasta las 21:44, ofreciendo la oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de esta ciudad costera.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

Esta jornada en Jaén nos recibe con cielos despejados y una suave brisa. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados, creando un ambiente cálido que invitará a disfrutar del aire libre. La sensación térmica puede alcanzar los 36 grados durante las horas más calurosas, así que es recomendable usar ropa ligera.

A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá agradable sin posibilidades de lluvia. Por la tarde, el termómetro se elevará a su máximo, por lo que es ideal aprovechar el sol. No olvides protegerte del calor y llevar contigo un sombrero o gafas de sol para disfrutar al máximo.

Cielo despejado y tarde cálida en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que se irá nublando a medida que avanza el día. La mañana arranca fresca con temperaturas alrededor de 19°C, pero a medida que el sol ascienda, el mercurio superará los 25°C en la tarde, creando un ambiente cálido y agradable.

Es recomendable disfrutar del aire libre en las horas centrales, ya que la tarde podría traer algunas nubes, pero no se esperan precipitaciones. Con una brisa suave del sur y ráfagas que alcanzan los 9 km/h, será un día perfecto para pasear por la costa antes de que la noche lo cubra con temperaturas más frescas.

Granada: ambiente agradable y soleado

Esta mañana, Granada amaneció con cielos despejados y un ambiente agradable, ideal para comenzar el día. Las temperaturas se mantienen frescas, rondando entre los 17 y 18 grados, con una ligera brisa que suaviza el aire. A medida que avanza la jornada, se espera que el tiempo permanezca estable, alcanzando una máxima de 34 grados en las horas centrales. Para disfrutar de estos momentos soleados, es recomendable llevar ropa ligera y recordar hidratarse, sobre todo si se planea salir a pasear por la ciudad.

Almería: cielo despejado con calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que irá transformándose a medida que avanzan las horas, con temperaturas que arrancan en un fresco 24°C y alcanzan un cálido 32°C por la tarde. El viento, que sopla del este a velocidades de hasta 30 km/h, aportará una agradable sensación térmica, aunque las ráfagas podrán alcanzar los 55 km/h.

A medida que el sol se desplaza hacia el horizonte, se espera que el calor se haga más intenso, por lo que se recomienda hidratarse y buscar sombra, especialmente entre las 12:00 y las 18:00. La noche caerá sin probabilidades de lluvia, permitiendo disfrutar de un cielo despejado hasta la puesta del sol a las 21:29.