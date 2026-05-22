Isabel María Fernández, una joven de 26 años de Mérida, ha publicado este vídeo en sus redes sociales denunciando la violenta agresión sexual que sufrió a manos de un inmigrante africano. «Soy Isabel María Fernández Navarro, la chica que intentaron violar y abusar, la noche del 19 al 20. El chico que intentó abusar de mí es de raza negra, tiene solo veintitantos años y no es la primera vez que comete este delito, lleva ya muchos antecedentes detrás», cuenta desde la cama del hospital donde permanece ingresada recuperándose de sus heridas.

La víctima responsabiliza de lo ocurrido al alcalde socialista, Antonio Rodríguez Osuna: «Tengo perforada la faringe, no puedo tragar, no puedo beber agua, no puedo comer, no puedo hacer nada». «Esto me afecta a mi propio cuerpo, mientras que Osuna está abriéndole las puertas a todos, él ahora mismo está vestido de romano cantando, bailando y festejando, de mí y de mi caso ha procurado no saber nada».

La víctima se ha quejado de la falta de empatía de las instituciones con su caso llamando la atención sobre los antecedentes del agresor: «No he tenido ninguna llamada de nadie, esto lo tenemos que parar, no tienen que venir, porque luego lo que pasa es esto».

Agresión sexual, paliza y robo

El suceso tuvo lugar la noche del martes 19 en el Paseo de Roma de la capital extremeña. Allí, el hombre asaltó a la víctima mientras caminaba por la zona e intentó hacerla objeto de una agresión sexual. Ante la resistencia de la víctima, el atacante le dio una tremenda paliza a la mujer, incluso la estranguló hasta casi matarla mientras le robaba el bolso.

Isabel tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro hospitalario debido a la gravedad de las lesiones sufridas, donde continúa ingresada. Ella misma pudo reconocer a su agresor en una fotografía que le enseñó la Policía.

Así pudieron detenerlo y ponerlo a disposición judicial. El juez envió al detenido a prisión provisional acusado de agresión sexual, lesiones graves y robo con violencia.

Polémica política tras la agresión

Vox reclama la deportación del autor del intento de violación. En declaraciones a los medios este viernes en Mérida, Óscar Fernández Calle ha mostrado su solidaridad y «nuestro apoyo total a la víctima» y ha «reclamado una vez más que se corte de raíz esa inmigración ilegal masiva».

Unidas por Extremadura ha pedido que «caiga todo el peso de la ley sobre el agresor y se fortalezcan las políticas que precisamente luchan contra la violencia machista». A la vez, ha acusado a Vox de racista y de aprovechar la denuncia de la joven para «inocular el odio e intentar generar un Torrepacheco en la capital extremeña».