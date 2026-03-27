Desde abril podrás llevar el DNI en el móvil en España: así funciona la nueva app oficial

España da un paso más hacia la digitalización de los documentos oficiales. A partir del 2 de abril, los ciudadanos podrán identificarse sin necesidad de llevar el DNI físico, únicamente utilizando el teléfono móvil. Esto es gracias a una nueva aplicación móvil que permitirá usar el teléfono como documento de identidad.

La posibilidad de poder llevar el DNI en el móvil supone un gran cambio para la vida cotidiana. Facilitará muchas gestiones diarias, aunque todavía será necesario utilizar el formato tradicional en muchas ocasiones.

DNI en el móvil

España ha impulsado el desarrollo de una aplicación que permitirá llevar el DNI en formato digital. Este nuevo sistema ofrecerá la misma validez que el documento físico. Esta iniciativa lo que busca es facilitar la identificación y adaptarse a un entorno que cada vez es más digital.

Este DNI electrónico servirá para hacer diferentes gestiones administrativas, recoger paquetes o acreditar la mayoría de edad. Eso sí, es importante recalcar que, para algunos casos específicos como los viajes, seguirá siendo obligatorio mostrar el documento físico.

¿Cómo funcionará?

La aplicación lo que hará es generar un código seguro que podrá mostrarse desde el teléfono móvil para acreditar la identidad. Además, incluirá diferentes sistemas de identidad para garantizar que los datos son auténticos, evitando así posibles fraudes o suplantaciones, uno de los grandes problemas de la era moderna.

Digitalización

Este cambio forma parte de una estrategia más amplia que consiste en ir digitalizando poco a poco las instituciones y los servicios públicos en España.

En los últimos años, se ha ido apostando por más herramientas electrónicas que permitan realizar trámites de una forma más rápida, ágil y sencilla.

España se suma así a una lista de países europeos que ya han incorporado este sistema de identificación móvil. La tendencia es clara: el teléfono móvil se consolida como el medio para la identificación personal, marcando un camino hacia una administración más ágil y moderna.