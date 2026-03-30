EEUU autoriza la llegada a Cuba de un petrolero ruso rompiendo el bloqueo

Estados Unidos ha autorizado la llegada a Cuba de un petrolero procedente de Rusia cargado de crudo, en una decisión que supone un giro relevante en el contexto de tensión energética y política que atraviesa la isla.

Según fuentes estadounidenses citadas por el entorno marítimo de seguimiento, la Guardia Costera habría permitido el acceso del buque, que transporta alrededor de 730.000 barriles de petróleo y es propiedad del gobierno ruso. El petrolero se encontraba el domingo a menos de 24 kilómetros de aguas territoriales cubanas, con previsión de entrada inmediata en la zona económica de Cuba y llegada estimada al puerto de Matanzas el martes.

La operación llega en un momento de extrema presión sobre el sistema energético cubano, marcado por apagones recurrentes, escasez de combustible y dificultades de suministro que han afectado a la actividad económica y al día a día de la población. Analistas del sector energético apuntan a que este cargamento podría suponer un alivio temporal de varias semanas en las reservas del país, aunque no resuelve los problemas estructurales del sistema.

El movimiento se produce en paralelo a la política de sanciones y restricciones impulsada por Estados Unidos sobre el régimen cubano, lo que ha generado interpretaciones contrapuestas sobre el alcance real de la autorización. Mientras algunos expertos lo ven como una excepción puntual por motivos de estabilidad energética, otros lo consideran una muestra de la complejidad del tablero geopolítico en el Caribe, donde confluyen intereses energéticos, militares y diplomáticos.

El envío también refuerza la relación entre La Habana y Moscú en un momento en el que el Kremlin mantiene su estrategia de apoyo a aliados tradicionales en América Latina, especialmente en sectores clave como el energético.

En este contexto, la situación interna en Cuba continúa deteriorándose, con una economía fuertemente dependiente de las importaciones de combustible y una infraestructura eléctrica sometida a constantes tensiones.

La decisión estadounidense, sin embargo, introduce un matiz en el pulso entre Washington y La Habana, al permitir indirectamente la entrada de un suministro ruso en un escenario de sanciones y restricciones, lo que podría interpretarse como un movimiento pragmático para evitar un colapso energético inmediato en la isla.