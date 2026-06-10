Descubrimiento histórico en España: aparecen columnas romanas y restos visigodos ocultos durante siglos

La arqueología vuelve a sorprender en España. Un equipo de investigadores ha descubierto en el monasterio de Aljarafe, Sevilla, restos que abarcan desde la época romana hasta el periodo visigodo. Entre los descubrimientos se encuentran columnas de gran valor histórico y enormes tinajas con capacidad para alcanzar hasta 1.000 litros. El hallazgo fue realizado durante las obras de rehabilitación de un antiguo monasterio y ofrece pistas claves sobre la evolución histórica de la zona y confirma la gran riqueza patrimonial que todavía permanece oculta en España.

Un tesoro bajo el monasterio

Los trabajos de restauración llevaban varios meses en marcha cuando comenzaron a aparecer estructuras y materiales que llamaron la atención de los arqueólogos. Entre los hallazgos destacan columnas de origen romano que fueron utilizadas posteriormente en construcciones de época visigoda, algo muy habitual en la Antigüedad y que recibe el nombre de spolia, en donde se reutilizaban elementos arquitectónicos de otras épocas o de otros lugares para incorporarse en los nuevos edificios.

La importancia del descubrimiento está en que permite documentar la continuidad de la ocupación humana en la zona durante siglos. Los restos encontrados muestran cómo diferentes civilizaciones aprovecharon y transformaron los espacios.

La huella romana y visigoda

La provincia de Sevilla ocupa un lugar privilegiado en la historia de la península ibérica. Durante el Imperio romano, la cercana ciudad de Hispalis, que es la actual Sevilla, se convirtió en uno de los principales centros urbanos de la Bética, mientras que en la época visigoda la región mantuvo una gran relevancia tanto política como económica.

Precisamente por ello, los expertos consideran que este hallazgo puede aportar una información valiosa sobre el periodo de transición entre el mundo romano y visigodo, una etapa que todavía es poco conocida en comparación con otras épocas históricas. Las columnas descubiertas podrían ayudar a identificar estructuras desaparecidas o que fueron reutilizadas a lo largo de los siglos.

Patrimonio español

Los arqueólogos continúan trabajando en la zona y no descartan que aparezcan nuevos hallazgos en la zona. Cada pieza recuperada ayuda a completar el complejo puzle de la historia andaluza y española.

Este descubrimiento demuestra que, incluso en lugares que son aparentemente conocidos, el subsuelo todavía guarda secretos capaces de ayudar a escribir capítulos que estaban en blanco del pasado. Las columnas romanas, los restos visigodos y las gigantes tinajas halladas en el monasterio de Aljarafe son uno de los hallazgos arqueológicos más llamativos de este 2026 en España.