Una disidente cubana a Iglesias y los ‘pijo-progres’: «Turismo ideológico en otra parte, aquí sufrimos»

La disidente cubana Yoani Sánchez ha afeado a Pablo Iglesias y los piji-progres su viaje de ayuda humanitaria a Cuba, orquestado por Miguel Díaz-Canel, al frente de la dictadura de la isla, en el que ha participado, entre otros, el ex fundador de Podemos Pablo Iglesias: «Nosotros no somos un parque temático, a hacer turismo ideológico a otra parte, aquí estamos sufriendo», ha escrito una de las disidentes más destacadas de la isla Yoani Sánchez. Pablo Iglesias y otro grupo de pijo-progres han sido invitados por la dictadura castrista estos días a La Habana de España, Europa y Estados Unidos. La dictadura castrista ha utilizado a este grupo de políticos izquierdistas para supuestamente luchar contra la escasez en Cuba debido al bloqueo de Estados Unidos al retirarles el acceso al petróleo de Venezuela.

En cambio, los disidentes cubanos, entre ellos Yoani Sánchez, han retratado en redes sociales la farsa a la que se han prestado Pablo Iglesias y otros pijo-progres de Europa y Estados Unidos. Mientras, ellos se paseaban en «triciclos eléctricos», se han alojado en hoteles de lujo de La Habana, han disfrutado de la luz y el aire acondicionado del Palacio de Convenciones y han bailado la canción Guantanamera, los cubanos, secuestrados durante casi 70 años por la dictadura castrista, han estado sin luz y sufren escasez de agua, alimentos y bienes de primera necesidad.

Abajo se desglosa el retrato de los disidentes cubanos que han hecho estos días de Pablo Iglesias y los pijo-progres de estos días:

Yoani Sánchez

«Nosotros no somos un parque temático. A hacer turismo ideológico a otra parte. Aquí estamos sufriendo».

A Pablo Iglesias y los pijo-progres de Europa y Estados Unidos: «Dicen que han venido a apoyar al pueblo cubano, pero se reúnen con el hombre que dio la ‘orden de combate’ para reprimir a quienes salieron a las calles el 11 de julio exigiendo ‘¡Libertad!’», para protestar por la represión de libertades y escasez de alimentas, agua y luz.

#Cuba Dicen que han venido a apoyar al pueblo cubano pero se reúnen con el hombre que dio «la orden de combate» para reprimir a quienes salieron a las calles el #11J exigiendo «¡Libertad!». pic.twitter.com/nRTJBFZgvT — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) March 21, 2026

Durante estos días, Yoani Sánchez y otros disidentes han criticado que, mientras los cubanos no tenían ni luz ni agua, Pablo Iglesias y otros pijo-progres han disfrutado del aire acondicionado y luz en el Palacio de las Convenciones.

Aseguran que quieren «romper el cerco energético» pero gastan en un encuentro en el Palacio de las Convenciones la electricidad que iluminaría varios edificios de mi barrio, sumidos en la oscuridad. — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) March 21, 2026



mmmm

mmmm