Las autoridades de Cuba informaron anoche de un nuevo apagón total en toda la isla, por un nuevo colapso del sistema eléctrico en toda la isla, lo que representa el segundo apagón nacional en menos de una semana, ya que el anterior ocurrió el pasado día 16.

Según el Ministerio de Energía y Minas y la Unión Eléctrica, el apagón en Cuba se originó por un fallo en la Unidad 6 de la termoeléctrica de Nuevitas, que desencadenó un efecto dominó y dejó sin suministro eléctrico a todo el país. Se estimaba un déficit de generación de alrededor de 1.740 MW en la hora punta.

Las autoridades han indicado que estaban priorizando el restablecimiento en instalaciones críticas como hospitales, centros de salud y sistemas de abastecimiento de agua, mientras trabajan en la recuperación gradual del servicio ante el nuevo apagón total en toda Cuba.

Este colapso total se suma a la grave crisis energética que atraviesa Cuba, agravada por la escasez de combustible para las plantas generadoras —en parte relacionada con la interrupción de suministros de petróleo desde Venezuela tras medidas de Estados Unidos—. Los cortes frecuentes han afectado seriamente la vida cotidiana, el transporte de alimentos y otros servicios básicos, y han provocado manifestaciones de descontento en varias ciudades, incluida La Habana.

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel habla de la frustración de la población y ha asegurado que se buscan soluciones. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez ha mencionado la disposición de Cuba a dialogar de manera respetuosa con EEUU en medio del prolongado embargo económico.

Las negociaciones entre EEUU y Cuba, no son ya un secreto para nadie. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, está manteniendo contactos, al parecer, con el nieto favorito de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, apodado El Cangrejo.

Estas conversaciones secretas entre Rubio y El Cangrejo reveladas por el medio político Axios se realizan fuera de los canales oficiales del gobierno cubano. No se trata de negociaciones formales, sino de «discusiones» cordiales y «sorprendentemente amistosas» sobre «el futuro de Cuba», según el medio.

Raúl Guillermo Rodríguez no es un funcionario cualquiera del régimen; es el nieto favorito de Raúl Castro, el anterior dictador de 94 años que sigue siendo la figura de mayor poder real en Cuba, por encima incluso del presidente nominal Miguel Díaz-Canel. Así lo sostienen El Nuevo Herald, Miami Herald y Diario de Cuba.

Durante años, El Cangrejo fue el jefe de la seguridad personal de su abuelo cuando era presidente. Hoy, aunque ya no ostenta formalmente ese título, sigue siendo su guardaespaldas más cercano, su mano derecha y su sombra inseparable en todas las apariciones públicas del anciano líder. Fuentes internas lo describen como «la niña de los ojos» de Raúl Castro, una posición que le otorga un acceso privilegiado al núcleo duro del poder castrista.

El lado vividor y opulento de El Cangrejo

Raúl Guillermo Rodríguez es un símbolo de la doble moral castrista. Más allá de su papel en la seguridad de Raúl Castro y las supuestas negociaciones con Marco Rubio, El Cangrejo ha sido durante años protagonista de escándalos. Investigaciones periodísticas, filtraciones en redes y noticias en medios independientes como CiberCuba, Martí Noticias y La Prensa de Panamá descubren a un hombre que vive en un mundo de lujos inaccesibles para la inmensa mayoría de los cubanos, sumidos en apagones, colas interminables y escasez crónica.

Langosta en yates de lujo

Se le atribuye un gusto exacerbado por los placeres caros y la ostentación discreta pero constante. Viajes frecuentes en yates de lujo por el Caribe, donde comparte con amigos y empresarios langostas frescas, mariscos gourmet, bebidas importadas y música a todo volumen, como se ha dejado ver en fotos que recorren las redes.