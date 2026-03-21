El fundador de Podemos y ex vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido el régimen comunista de Cuba desde el Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection, un hotel de 5 estrellas de La Habana, capital del país caribeño. El que fuera también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 se grabó un vídeo desde allí y lo difundió este viernes a través de su propio medio de comunicación.

Iglesias estuvo entre los líderes internacionales de izquierda y extrema izquierda que anunciaron su apoyo a una nueva flotilla, en este caso a La Habana, para llevar ayuda al régimen comunista. Se trata de la iniciativa Nuestra América, Convoy a Cuba, una expedición que partía este sábado 21 de marzo, y que, además de la participación del ex líder de Podemos, también ha sucrito Jeremy Corbyn, ex líder laborista de Reino Unido; Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y candidato de los Comunes a la alcaldía de Barcelona, y políticos de Bildu.

Sin embargo, los políticos españoles, en lugar de subir a estos barcos, optaron por viajar en avión a La Habana, desde donde se unirán a la expedición que llegue con el material con el que pretenden ayudar al régimen comunista. Así lo aclaró el fundador de Podemos a través de un vídeo publicado en su medio de comunicación, Canal Red.

En ese vídeo, se puede ver en segundo plano el Capitolio de La Habana, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, es decir, el parlamento cubano. Ese fondo corresponde con las vistas que pueden observarse desde el Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection, un lujoso establecimiento de cinco estrellas, tal y como ha informado el disidente cubano Félix Llerena a través de la red social X, antes Twitter.

Suite más amplia que su piso de Vallecas

En la página web oficial del hotel se puede observar una imagen similar a la que puede verse en el segundo plano del vídeo de Iglesias. La fotografía corresponde con la Grand Suite del establecimiento, una habitación con «cama king», vistas a la ciudad y de 68 metros cuadrados, mayor que el piso del madrileño barrio de Vallecas en el que el fundador de Podemos vivía antes de convertirse en vicepresidente segundo del Gobierno. El coste para este fin de semana de esa habitación es de más de 200 euros por noche.

En ese vídeo, Iglesias anunció que llegó el jueves por la noche a la capital cubana en un vuelo desde Madrid en el que iban Corbyn, Pisarello, representantes de Bildu así como Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos, y María Teresa Pérez, dirigente del partido morado.

«Tuvimos una primera reunión con compañeros del Partido Comunista, que nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera», abundó el ex ministro de Derechos Sociales.

«Nos explicaron las dificultades que implica la falta de combustible, pero al mismo tiempo la aceleración, la transición energética que se está produciendo en Cuba con los equipos fotovoltaicos», expresó Iglesias.

El ahora comunicador detalló que habría entre «400 y 600 delegados internacionales» y que estaban entonces «a la espera de que llegue la flotilla» que ese momento estaba «partiendo de México» y que, según el ex vicepresidente, «tuvieron algunas dificultades».