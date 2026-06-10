EEUU tenía el USS Boxer con 2.000 marines apuntando a Irán y acaba de enviarlo al Mar de China Meridional, el lugar donde más teme la expansión de Pekín, en un movimiento que lo dice todo sobre la próxima guerra

EEUU ha realizado un movimiento significativo que tiene un gran valor simbólico y operativo de cara a las nuevas guerras que están por venir. Cuando parecía que el USS Boxer iba destino a Irán para aumentar la flota de la armada americana en el conflicto de Oriente Medio, Donald Trump ha tomado la decisión de que este buque de asalto anfibio y sus 2.000 soldados han puesto rumbo al mar de China Meridional. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el movimiento de EEUU en Irán.

Donald Trump sigue intentando establecer la paz en Irán mientras los ayatolás rompieron el alto al fuego en la noche del domingo con un ataque a Israel y el estrecho de Ormuz sigue bloqueando la economía mundial. El conflicto de Oriente Medio parece que está lejos de acabar y, mientras tanto, Europa sigue alerta a las posibles consecuencias de los nuevos ataques de Irán contra las democracias occidentales. Mientras dura la guerra, en EEUU han tomado una decisión de carácter simbólico y operativo.

El movimiento que ha hecho EEUU en Irán tiene que ver con el traslado del buque de asalto anfibio USS Boxer a la Mar de China Meridional. La Armada de Estados Unidos ha decidido desplegar este potente arma militar que tiene capacidad para desembarcar tropas, vehículos y grandes aeronaves de combate de última generación. En total puede desplegar hasta a 2.000 soldados especializados en intervenciones rápidas en zonas de conflicto y asaltos anfibios.

El movimiento de EEUU en Irán

El USS Boxer partió el pasado mes de marzo desde las costas de San Diego y todo hacía indicar que tenía como objetivo reforzar a las tropas desplegadas por Estados Unidos en Irán. Tras hacer una escala en Singapur y pasar por el mar de Adaman, este buque anfibio ha aparecido últimamente en el mar de China Meridional para realizar labores operativas en el mando Indo-Pacífico, que es el más grande y antiguo del Ejército de los Estados Unidos y que tiene como objetivo integrar operaciones militares con diferentes ejércitos y garantizar la seguridad de la nación.

Todo ello con el objetivo de supervisar un área crítica como es el mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán, donde también en los últimos tiempos ha aumentado la actividad militar después de la última aparición del portaaviones USS George Washington y también ha incomodado la presencia del portaaviones chino Liaoning, que opera en el Pacífico Occidental bajo vigilancia de los países vecinos.

Por ello, EEUU ha tomado la decisión de repartir fuerzas entre Irán y el mar Meridional de China en un movimiento que tiene un gran valor simbólico y operativo de cara a próximas guerras que están por venir y ante la presencia en la zona del gigante asiático, que últimamente viene sacando músculo en lo que respecta a su aparato militar. Por ello, EEUU ha desplazado el USS Boxer y la undécima Unidad Expedicionaria de Marines, que está formada por 2.000 soldados. Esta decisión solo se puede entender desde el conocimiento de la rivalidad entre Estados Unidos y China por dominar el tablero mundial en los próximos años.

Las características del USS Boxer que EEUU ha mandado a China son las siguientes: