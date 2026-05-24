El hijo de Donald Trump da el «sí quiero» sin su padre: una isla privada en Bahamas, ¿y otra boda en la Casa Blanca?

Hay una nueva incorporación en la familia Donald Trump Jr. y es que el hijo mayor del presidente de Estados Unidos ya se ha casado con la modelo y socialité Bettina Anderson. Aunque la pareja contrajo matrimonio legalmente el pasado 21 de mayo en una ceremonia privada en Florida, este fin de semana ha llegado el verdadero gran evento: la exclusiva fiesta de celebración en las Bahamas. Una boda rodeada de lujo silencioso, invitados VIP y una gran ausencia que no ha pasado desapercibida: la de Donald Trump.

Muchos esperaban ver al presidente estadounidense acompañando a su primogénito en uno de los días más importantes de su vida, pero finalmente no fue así. El mandatario decidió permanecer en Washington y lo explicó públicamente a través de un mensaje difundido en redes sociales: «Aunque deseaba mucho estar con mi hijo, Don Jr., y con la nueva integrante de la familia Trump, Bettina, las circunstancias relacionadas con el Gobierno y mi amor por los Estados Unidos de América me lo impiden». Además, añadió: «Considero importante permanecer en la Casa Blanca durante este importante período. ¡Felicitaciones a Don y Bettina!».

La ausencia del presidente ha dado todavía más repercusión a una boda que ya venía rodeada de expectación. Y es que, más allá de la política, el componente emocional también estuvo muy presente. La madre de Donald Trump Jr., Ivana Trump, falleció en 2022, por lo que el primogénito vivió el enlace sin la presencia de ninguno de sus padres.

Una boda privada en las Bahamas

La gran celebración tuvo lugar el pasado 23 de mayo en una isla privada de las Bahamas, coincidiendo con el fin de semana del Memorial Day estadounidense. Según medios como People o Page Six, el evento reunió a apenas 40 invitados entre familiares y amigos muy cercanos.

Lejos del estilo ostentoso y mediático que tradicionalmente rodea a los Trump en Mar-a-Lago, la pareja optó por una celebración mucho más íntima, sofisticada y tropical. De hecho, varios medios estadounidenses ya la califican como una de las bodas más discretas celebradas dentro del entorno de la familia Trump en los últimos años.

Bettina Anderson, la nueva incorporación al clan de Donald Trump

El nombre de Bettina Anderson lleva tiempo sonando con fuerza en Palm Beach. Modelo, influencer y socialité, pertenece a una de las familias más conocidas de la alta sociedad de Florida. Es hija de Harry Loy Anderson Jr. e Inger Anderson y creció rodeada del ambiente exclusivo que caracteriza a esta zona frecuentada por millonarios y celebridades estadounidenses.

A sus 39 años, Bettina también ha desarrollado una importante faceta solidaria vinculada a proyectos relacionados con el medioambiente y la ayuda humanitaria. Además, estudió Historia del Arte en Columbia University y se mueve desde hace años entre los círculos más exclusivos de la costa este estadounidense, con un claro reconocimiento como modelo e influencer.

Su relación con Donald Trump Jr. comenzó a hacerse pública en 2024, poco después de que él rompiera definitivamente con Kimberly Guilfoyle. Desde entonces, Bettina se convirtió rápidamente en una figura habitual dentro del entorno Trump y comenzó a acompañar a la familia en numerosos actos políticos y sociales.

Lujo silencioso y detalles exclusivos

Aunque la pareja quiso blindar la privacidad del enlace, algunos detalles exclusivos sí han salido a la luz. La decoración floral corrió a cargo de Lewis Miller Design, uno de los estudios favoritos de las celebrities estadounidenses, mientras que la tarta nupcial fue diseñada por Sweet Stacy’s de Palm Beach. La papelería del enlace llevó la firma del prestigioso calígrafo Bernard Maisner.

Eso sí, hubo un pequeño guiño al universo Trump más clásico. Semanas antes de la boda, Bettina celebró su despedida de soltera en Mar-a-Lago, el icónico resort propiedad del presidente estadounidense.

¿Habrá segunda boda de Donald Trump Jr. en la Casa Blanca?

Pero aquí llega el gran giro de la historia. Según varios medios estadounidenses, Donald Trump Jr. y Bettina Anderson podrían estar preparando una segunda gran celebración en la Casa Blanca en los próximos meses. Una fiesta mucho más mediática y multitudinaria en la que sí estarían presentes Donald Trump y Melania Trump.

Por ahora no existe confirmación oficial, pero todo apunta a que la pareja quiere encontrar el equilibrio perfecto entre la discreción que ha marcado esta boda en las Bahamas y el inevitable foco mediático que acompaña al apellido Trump.