Paredes de hormigón, techos de acero y un hospital: todo lo que se sabe sobre el búnker militar ultrasecreto de Donald Trump

Paredes de hormigón, techos de acero y un hospital. A continuación te contamos todo lo que se sabe sobre el búnker militar ultrasecreto de Donald Trump. El tiroteo de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado ha vuelto a situar la seguridad presidencial en el centro del debate político en Estados Unidos. El ataque ha servido de impulso para que sectores del Partido Republicano refuercen su apoyo a un ambicioso proyecto impulsado por el presidente Donald Trump: la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca que incluiría un complejo subterráneo de alta seguridad, descrito por sus defensores como un búnker militar de última generación.

Un proyecto de 400 millones

La propuesta, valorada en torno a 400 millones de dólares, supondría una de las transformaciones más significativas del complejo presidencial en décadas. El diseño combinaría un espacio para grandes eventos oficiales con una estructura subterránea reforzada.

Sus defensores aseguran que el proyecto modernizaría las capacidades de seguridad de la Casa Blanca. Sin embargo, sus críticos lo califican como una obra de lujo con motivaciones políticas, cuestionando tanto su coste como la influencia de donantes privados en su desarrollo.

WATCH: The moment President Trump was escorted out of the White House Correspondents’ Dinner after loud noises were heard. pic.twitter.com/dMt46TGhlo — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 26, 2026

Vidrio antibalas y techos de acero

El nuevo proyecto incluiría estructuras de hormigón reforzado, techos de acero y sistemas de protección de alto nivel, incluyendo vidrio antibalas.

También se ha mencionado la posibilidad de que el complejo albergue instalaciones críticas de emergencia, lo que ha alimentado especulaciones sobre la incorporación de espacios médicos y áreas de mando para crisis nacionales.

El ataque que reactivó el debate

El tiroteo tuvo lugar en el Hotel Washington Hilton, durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Un hombre armado con una escopeta abrió fuego mientras intentaba superar los controles de seguridad del evento.

Aunque ningún alto cargo resultó herido, el ataque dejó a un agente de la ley herido —ya dado de alta— y generó una investigación federal sobre los posibles objetivos del ataque. Las autoridades estudian si figuras de la administración presidencial estaban en la mira del agresor.

El atacante, Cole Allen, fue detenido en el lugar de los hechos. Las investigaciones preliminares apuntan a que actuó solo, aunque los motivos aún no han sido completamente esclarecidos.

Los agentes federales han intervenido dispositivos electrónicos del sospechoso, incluidos una computadora portátil y un disco duro, que están siendo analizados para reconstruir sus movimientos, comunicaciones y posibles intenciones previas al ataque.

Tras el ataque, el presidente de EEUU Donald Trump ha reforzado públicamente su defensa del proyecto del nuevo complejo. Según su argumento, un sistema de seguridad subterráneo de este tipo habría evitado un episodio como el ocurrido.

El diseño del proyecto estaría inspirado parcialmente en el Presidential Emergency Operations Center (PEOC), el histórico búnker construido durante la Segunda Guerra Mundial bajo la Casa Blanca para proteger a altos funcionarios en caso de ataque.

¿Qué es el PEOC y por qué es clave?

El PEOC (Presidential Emergency Operations Center) ha funcionado durante décadas como instalación de emergencia en situaciones críticas. Su función principal es servir como refugio blindado para el presidente y su equipo en caso de amenaza directa.

Fue utilizado durante los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando varios altos cargos fueron trasladados al búnker mientras se coordinaba la respuesta federal. Su existencia ha sido uno de los elementos centrales del sistema de continuidad del gobierno estadounidense.