Detenidos tres miembros de una misma familia por tirotear en el cuello a otro pariente en Alicante

Agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante han detenido en esa misma ciudad a tres miembros de una misma familia (el padre, la madre y un hijo), todos de nacionalidad española, por su supuesta implicación en una discusión familiar que se saldó con otro hombre, también español y de 47 años, herido en el cuello de un disparo. Los detenidos son dos varones, de 24 y 45 años, y una mujer, también de 45 años. La víctima ha resultado ser hermano de esta misma mujer. A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.

Uno de los detenidos, el supuesto autor de los disparos, ha sido enviado a prisión provisional tras ser puestos los tres a disposición judicial. Todo ello, según la propia Policía Nacional. Los agentes han intervenido, a su vez, en el transcurso de la operación, dos armas de fuego cortas, cinco cargadores, diversa munición y 310 gramos de cocaína.

Los hechos se habían producido el lunes, 23 de marzo, mediada la tarde, en una calle ubicada en la zona norte de Alicante. Y el supuesto origen del tiroteo fue una discusión familiar entre la víctima y la mujer ahora detenida. Una vez que la Policía tuvo conocimiento de los hechos, se inició una investigación por parte del citado Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Alicante. Precisamente ha sido la eficiente labor policial la que ha permitido ahora efectuar las detenciones citadas en apenas una semana desde que se produjeron los hechos.

Si bien no están relacionados, se trata del segundo suceso violento en la ciudad de Alicante en menos de un mes. Ya que dos semanas antes y en otro punto de la ciudad, un hombre de 59 años y de origen colombiano, falleció tras recibir disparos en plena noche mientras se hallaba en el balcón de una vivienda. El hombre resultó herido, pero no pudo ser reanimado, por lo que acabó falleciendo.