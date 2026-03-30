Una masa polar está a punto de llegar a España y Jorge Rey manda un aviso: «A partir de este día…»

Jorge Rey manda un aviso a partir de este día una masa polar va a llegar a España, será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor. Tendremos que ver llegar este cambio de tendencia que sin duda alguna acabará siendo la que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Estaremos muy pendientes de un giro radical que hasta el momento no pensábamos que podríamos empezar a ver llegar. De tal forma que tocará empezar a ver llegar un giro importante en el tiempo que, sin duda alguna, podría ser esencial que tengamos en el calendario. Esta Semana Santa quizás no vamos a poder conseguir aquello que deseamos, una novedad importante que puede acabar convirtiéndose en un giro destacado que podría acabar siendo esencial en estas próximas jornadas que tenemos por delante y que puede ser esencial.

A partir de este día una masa polar está a punto de llegar

Será mejor que nos despidamos de una primavera que puede acabar siendo la que nos acompañará en unos días en los que el tiempo puede hacernos retroceder hasta lo peor de unas jornadas en las que tocará estar preparados para lo peor.

Estos días de vacaciones en los que el tiempo puede descubrirnos una novedad destacada que, sin duda alguna, tendremos en mente. Estaremos muy pendientes de unos cambios que un experto en el tiempo como Jorge Rey lleva semanas advirtiéndonos.

De tal forma que tocará conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que quizás tendremos que ver llegar determinados fenómenos que no son propios de esta estación del año. En lugar de esos días de estabilidad y de sol o de buen tiempo, tendremos que esperar lo inesperado, un destacado giro de guion que podría acabar siendo la antesala de algo más.

Es hora de saber qué es lo que pasará a partir de un día en el que parecerá que el invierno vuelve con fuerza. Un vídeo de Jorge Rey se convierte en protagonista y acaba de darnos una serie de detalles que quizás hasta ahora no esperaríamos.

Jorge Rey manda un aviso a España ante lo que está por llegar

Estaremos muy pendientes de un tiempo que en las últimas horas puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Una novedad destacada que puede ser la que nos hará visualizar determinados cambios de tendencia al alza.

No sólo Jorge Rey advierte de lo que llega, los expertos de la AEMET no paran de actualizar los mapas del tiempo, para acabar de darnos una previsión del tiempo adecuada para poder hacer planes en estos días. La última previsión nos dice que a partir de hoy: «Este día prevé que persista la entrada de un flujo húmedo de norte en la Península y Baleares bajo la influencia de un anticiclón en el noroeste peninsular. Así, se esperan cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, quedando los cielos poco nubosos en la mitad sur peninsular y Baleares. No obstante, la presencia de una dana al norte de África podría acabar dejando un tiempo más inestable en Baleares, existiendo una baja probabilidad de que se produzcan precipitaciones. Se esperan en forma de nieve en montaña, con la cota de nieve en ascenso de los 500/700 m a 1200/1500 m en el Pirineo, y de 800/1000 m a quedar por encima de 1500/1800 m en el resto de montañas de la mitad norte. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso o despejado al sur. Bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, que por la tarde podrían extenderse a zonas bajas de la meseta norte y depresiones del nordeste. Probable entrada de calima en las islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y Baleares, exceptuando el Estrecho y litorales de Alborán con descensos. Los aumentos podrán ser notables en el área pirenaica, este de la meseta sur e Ibérica sur. Mínimas en descenso en el tercio sur peninsular y extremo nordeste, con un predominio de los aumentos ligeros en el resto de la mitad norte y en Baleares. En Canarias no se esperan cambios. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en zonas altas de ambas mesetas».

Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes en el Ampurdán, Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur y puntualmente en otras zonas montañosas de la Península y en los litorales de Baleares. Rachas muy fuertes también en Canarias en zonas expuestas. Temperaturas máximas en aumento notable en el área pirenaica, este de la meseta sur e Ibérica sur».