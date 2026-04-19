China no entiende de barreras naturales: completa un viaje comercial por el ártico y redefine el transporte marítimo

Hace tiempo que el comercio global depende del transporte marítimo. Las rutas del sur han absorbido el grueso del tráfico entre Asia y Europa, pero su eficiencia se resiente cuando la geopolítica aprieta: ataques en el mar Rojo, congestiones en Suez, incertidumbre en Malaca. En ese contexto, las potencias que más exportan buscan alternativas, y China no es una excepción.

Pekín no se ha conformado con reducir sus costes dentro de las rutas convencionales. Ha explorado una vía completamente distinta, en una zona del planeta que hasta hace poco se consideraba impracticable para el transporte marítimo comercial regular. Un viaje completado en otoño de 2025 lo ha respaldado con cifras concretas.

China rediseña el transporte marítimo global: se conectó con Europa en solo 20 días por el Ártico

El 22 de septiembre de 2025, el portacontenedores Istanbul Bridge partió del puerto de Ningbo-Zhoushan. Su destino era Europa. Su ruta, el Paso del Nordeste (el corredor ártico que bordea las costas de Rusia) en el marco de la llamada «Ruta de la Seda Polar».

Solo veinte días después, el barco tocaba Felixstowe (Reino Unido), Hamburgo (Alemania) y Gdansk (Polonia). Y claro, frente a los 40 o 50 días que exige la ruta del canal de Suez, la diferencia es aplastante.

El buque transportaba unos 4.100 contenedores cargados de productos de alto valor: módulos fotovoltaicos y componentes para baterías eléctricas.

El viaje llegó dos días más tarde de lo previsto, pero el objetivo de Pekín ya tiene marca: el tránsito entre Ningbo y Felixstowe en 18 días. Según cálculos de Yang Linsheng, de la Academia China de Ciencias, la ruta ártica puede recortar los costes de envío en torno a un 35%.

La ventaja no es solo de tiempo. La ruta polar esquiva el estrecho de Malaca, el mar Rojo y el canal de Suez (vías controladas por terceros o en permanente tensión geopolítica).

Así, en un momento en que las guerras arancelarias complican la logística global, disponer de una salida comercial que no depende de infraestructuras ajenas tiene un valor estratégico que va más allá del ahorro en combustible.

Una autopista que ya completa 14 travesías al año: la apuesta ártica de China escala

El viaje inaugural no fue un experimento aislado. En 2025, los operadores chinos completaron un récord de 14 travesías en portacontenedores por la Ruta Marítima del Norte, frente a las once de 2024 y las siete de 2023.

En total, movieron unas 400.000 toneladas de carga contenedorizada. El crecimiento año a año es sostenido, pero la ruta tiene un límite físico claro: la ventana de navegación apenas alcanza los 120 días en verano.

Guarda aquí, porque el plan chino a largo plazo es más ambicioso. Pekín quiere integrar el Paso del Nordeste en su red de transporte marítimo internacional y trasladar por él entre el 10% y el 30% del comercio con Europa, aliviando así las rutas del sur, saturadas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, ya ha confirmado que China «trabajará en colaboración con Rusia y otras naciones interesadas en el desarrollo y la preservación del Ártico». La diplomacia va de la mano con la inversión.

Rusia, por su parte, planea destinar hasta 22.000 millones de dólares a la infraestructura de la Ruta Marítima del Norte hasta 2035, con el objetivo de garantizar el tránsito todo el año mediante rompehielos de última generación. Sin esa red de apoyo, la ruta seguirá siendo estacional.

El transporte marítimo en esta ruta ártica depende de paradojas climáticas

La viabilidad de esta «autopista polar» descansa sobre una paradoja: cuanto más avanza el cambio climático y más retrocede el hielo, más tiempo permanece abierto el corredor. Eso convierte al deshielo en un aliado logístico para Pekín, aunque genera serias dudas sobre el impacto del tráfico de buques en uno de los ecosistemas más frágiles del planeta.

A eso se suman las limitaciones operativas. La infraestructura rusa en la ruta aún está incompleta. Las primas de seguro son altas, las condiciones meteorológicas son impredecibles y los rompehielos necesarios tienen un coste elevado.

La temporada de 2025 fue tres semanas más corta que la de 2024 por la formación anticipada de hielo en la sección oriental. Aun así, para el verano de 2026, varias navieras chinas (entre ellas NewNew Shipping Line y Sea Legend) ya tienen previsto ampliar sus frecuencias de salida por el Ártico hacia puertos europeos.