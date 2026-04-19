Aldama mandó a Koldo el pasaporte del ex novio de Shakira para que pudiera entrar en España en la pandemia

Víctor de Aldama, el empresario comisionista de la trama PSOE, mandó a Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, un mensaje de WhatsApp con una imagen del pasaporte del abogado argentino Antonio de la Rúa, ex novio de la cantante colombiana Shakira, para que pudiera entrar sin problemas en España en plena pandemia.

En concreto, el mensaje data del 17 de noviembre de 2020, es decir, pocos días antes de que, a partir del 23 de noviembre de aquel año, quienes llegaran a España por avión o barco procedentes de países de riesgo debieran contar con una PCR negativa realizada 72 horas antes de aterrizar o desembarcar.

«Las personas que tienen que venir la semana que viene», dijo Aldama a Koldo García en una conversación vía WhatsApp, en la que adjuntó el pasaporte de De la Rúa, con residencia en Roma (Italia), y el de otra persona. Antonio de la Rúa es hijo de Fernando de la Rúa, el que fuera presidente de Argentina de 1999 a 2001.

«Que dices es el exmarido de sakira» (sic), escribió el comisionista Aldama al ex asesor del ex ministro de Transportes, según consta en estos mensajes inéditos de las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Mensaje de Aldama a Koldo tras enviarle una imagen del pasaporte de De la Rúa.

El Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos firmó y selló, con el membrete ministerial, una serie de salvoconductos para amigos, familiares y socios de la trama Koldo. Salvoconductos que les permitían moverse por España, entrar o salir del país con total libertad en medio de las restricciones impuestas por el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno, que imponía a 47 millones de españoles la prohibición de salir de sus comunidades. Esos documentos oficiales fueron firmados por la secretaria personal del ministro y gestionados por Koldo García y Víctor Aldama.

Aldama, de la mano de Koldo

«La llegada de la pandemia del Covid permitió a Aldama tener acceso a información y gestiones privilegiadas de la mano de Koldo», afirman los investigadores del Instituto Armado en uno de los informes de la trama PSOE.

«Para hacer posible la entrada y circulación en España de ciudadanos extranjeros, Koldo facilitaba un documento oficial emitido por el Gabinete del Ministro y firmado por la Secretaría Particular del Ministro. Este escrito servía como salvoconducto para que sus portadores pudieran eludir las restricciones de movimiento imperantes en ese momento», relata la Guardia Civil.

Durante el segundo estado de alarma en España (que se prolongó desde el 25 de octubre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021), el Gobierno impuso restricciones significativas a la movilidad y las reuniones sociales para controlar la propagación de la COVID-19.

Circulación limitada

Una de las medidas más destacadas fue la limitación de la libertad de circulación en horario nocturno, estableciendo un toque de queda entre las 23:00 y las 6:00 horas, con flexibilidad de una hora en su inicio o fin, según la comunidad autónoma. Durante ese período, sólo se permitía salir de casa por motivos justificados, como la adquisición de medicamentos, productos de primera necesidad, asistencia sanitaria o el cumplimiento de obligaciones laborales.

Además, se restringió la entrada y salida de las comunidades autónomas, así como de territorios de menor ámbito, salvo excepciones relacionadas con asistencia sanitaria, obligaciones laborales, educativas o el retorno al lugar de residencia habitual. También se limitó la permanencia de grupos en espacios públicos y privados a un máximo de seis personas, salvo en el caso de convivientes, para evitar reuniones que pudieran favorecer la transmisión del virus. Estas medidas buscaban frenar los contagios durante los momentos más críticos de la pandemia.

Previamente, en el primer estado de alarma, decretado el 14 de marzo de 2020, la principal empresa de la trama de las mascarillas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, se hizo con contratos públicos por más de 52 millones de euros en el marco del caso Koldo.