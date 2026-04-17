La felicitación de Koldo a Aldama por su cumpleaños: «Un amigo que te quiere pero sin mariconadas»

«Oye, jilipoyas (sic), quería decirte algo, pero no te acostumbres, que seas muy feliz el día de hoy, mamón. Te lo dice un hombre humilde pero sincero. Pásalo bien hoy, muchas felicidades. Y por Dios, que los años te den paciencia. Un amigo que te quiere, pero sin mariconadas», con estas palabras Koldo García felicitó a su entonces amigo Víctor de Aldama su cumpleaños el 9 de julio de 2020.

«Vaya si te has acordado, gracias amigo», le respondió Aldama, a lo que Koldo contestó: «Que te den». «Yo también te quiero, aunque me saques de quicio», le admitió Aldama mientras Koldo se despedía diciéndole que dejara el móvil y que disfrutara con la familia.

Koldo y Aldama mantuvieron una estrecha amistad. El empresario aprovechó los contactos y el poder institucional del que fuera asesor del entonces ministro José Luis Ábalos para sus negocios privados hasta que les detuvieron en febrero de 2024 y la amistad saltó por los aires.

Koldo y Aldama están ahora enfrentados en el juicio sobre las irregularidades en torno a los contratos de mascarillas que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo. Koldo asegura que su situación procesal se debe «a las mentiras que ha contado Aldama»:

Koldo a Aldama: «Tú eres un cabrón»

Los mensajes inéditos entre Koldo García y Víctor de Aldama también revelan numerosas discusiones y malentendidos entre ambos. «Tú eres un cabrón, pero literal, déjame cerrarlo con él; será a las 18:00 horas, pero yo creo que sí que lo recibirá hoy (gruñe). Lo tuyo es para matarte, yo creo que sí, estaros atentos a partir de las 17:30, pero sí hace falta saber en qué despacho está o cómo está, pero déjame un poco más», le dice Koldo en un audio a Aldama visiblemente nervioso.

Víctor de Aldama presionaba a Koldo para que solucionase sus temas y el ex asesor le escribía: «Cómo quieres que evite o arregle algo que no sé, por favor, me montas el pollo de algo que no sé ostias, por favor, si te digo que no sé, pues dime que hay que solucionar esto para que yo quede bien y me pongo a ello, pero no me montes el pollo por algo que desconozco, que ni tengo ni puta idea y encima José preguntando quién grita».

«Vosotros vais a vuestra bola, no pensáis en los demás y nadie tiene la culpa, son los demás, estoy hasta los huevos, que si José no se qué, que si José está al lado, que si José se entera, que si José escucha gritos, todo igual», le responde Aldama. Koldo replica: «Que no sabemos quién dice eso».

«No si está claro que no controláis una mierda y todo es por ciencia infusa», responde Aldama y Koldo le da la razón: «Somos una mierda, pero aun así, si no sabes algo, es imposible hacer nada». Tras ello, Koldo le pide que borre mensajes.

Los mensajes inéditos

OKDIARIO ha accedido a los mensajes inéditos entre Koldo y Víctor de Aldama. La mayoría de los mensajes son de gestiones que el empresario le encargaba al que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos y viceversa.

Koldo compartió con él su agenda de altos cargos del PSOE con los que Aldama intentó negocios durante la pandemia de coronavirus a través de sus socios, principalmente, valiéndose del empresario Ignacio Díaz Tapia. Compraron mascarillas, intentaron hacer pruebas PCR y hasta hicieron salvoconductos para que entraran extranjeros a España pese a las restricciones de coronavirus.

Koldo y Aldama también hablaban sobre viajes institucionales del Gobierno. Entre ellos, uno a Georgia en el que iba la entonces directora de la Guardia Civil María Gámez.