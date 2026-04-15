Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | Últimas declaraciones, testigos y noticias del caso mascarillas

El Tribunal Supremo vuelve a situarse en el centro de la actualidad política y judicial en España, con una nueva jornada del juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En el foco de la causa siguen estando el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, tres nombres clave en una de las investigaciones más relevantes de los últimos meses por su alcance político y económico.

Una jornada clave con foco en los testigos y la documentación

La sesión de hoy 15 de abril llega en un momento especialmente importante del procedimiento, ya que el juicio entra en una fase en la que las declaraciones de testigos y el análisis de la documentación pueden resultar decisivos para aclarar cómo se gestionaron aquellos contratos y quién tomó realmente las decisiones.

La investigación trata de determinar si las adjudicaciones se realizaron siguiendo los cauces habituales de la Administración o si, por el contrario, existió una red de intermediación y posibles comisiones en torno a compras efectuadas en plena emergencia sanitaria.

Más allá del plano judicial, el caso mantiene una fuerte dimensión política, al implicar a un exministro con peso en el anterior Gobierno y al reabrir el debate sobre la gestión de los contratos de emergencia durante la pandemia.

En la jornada de hoy, la atención se centra en si las comparecencias permiten ordenar responsabilidades, consolidar versiones ya conocidas o incluso abrir nuevas incógnitas sobre el funcionamiento interno de aquellas adjudicaciones. Cada testimonio puede ser clave para reconstruir la secuencia de los hechos y delimitar el alcance de la investigación.