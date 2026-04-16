Armengol recurría a Koldo para hablar con Ábalos: «Necesito hablar con el ministro, ¿me puedes ayudar?»

Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incorporados a las diligencias del caso, han añadido nuevos elementos a la investigación del conocido como ‘caso Koldo’, al incluir comunicaciones que, según los agentes, reflejarían la existencia de un canal de interlocución directa entre la entonces presidenta del Govern balear, Francina Armengol, y el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García durante la gestión de contratos de emergencia en la pandemia.

De acuerdo con el análisis forense de los dispositivos intervenidos, el 15 de junio de 2020 Armengol habría remitido un mensaje a Koldo García en el que solicitaba ayuda para contactar con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos: «Necesito hablar con el Ministro. Le he dejado mensaje a través de secretaría, ¿me puedes ayudar?».

Según la reconstrucción incluida en el informe, Koldo respondió de forma inmediata pidiéndole que le llamara, iniciándose una secuencia de mensajes en los que la dirigente balear informó de que solo había logrado hablar con el secretario de Estado, Pedro Saura. En ese contexto, Koldo habría asegurado «Ahora te contesta» y «Ahora hablo con él», en referencia al ministro, cerrando posteriormente la gestión con un «Ves», a lo que Armengol habría respondido con un «Gracias. A ver si lo puede arreglar». Todo ello consta en los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los investigadores interpretan estos intercambios como indicios de que Koldo García actuaba como intermediario con acceso directo al Ministerio de Transportes, facilitando la comunicación entre altos cargos y distintas administraciones durante el periodo analizado.

El informe de la UCO también recoge otros episodios relacionados con la gestión de material sanitario en Baleares durante la crisis sanitaria. En abril de 2020, según la investigación, Armengol habría consultado a Koldo sobre la adquisición de mascarillas infantiles, recibiendo como respuesta un «Te lo arreglo». En agosto del mismo año, se documenta otro intercambio relativo a la realización de pruebas PCR en aeropuertos, en el que se habría propuesto la participación del laboratorio Eurofins Megalab, facilitándose contactos desde la administración balear para coordinar el operativo.

La Guardia Civil sostiene que estos mensajes forman parte de un conjunto de indicios que apuntan a la existencia de una red de influencias en torno a la gestión de contratos de emergencia, en la que también aparece el empresario Víctor de Aldama. Según los investigadores, este habría realizado pagos en efectivo a Koldo García que alcanzarían los 10.000 euros mensuales, lo que interpretan como una posible contraprestación por su papel como intermediario con responsables del Ministerio.

El conjunto de la investigación continúa centrado en la contratación de emergencia durante la pandemia, especialmente en Baleares, donde se habrían abonado 3,7 millones de euros por mascarillas que posteriormente no habrían sido consideradas aptas para uso sanitario. La causa sigue en fase de instrucción judicial, por lo que las conclusiones de los informes policiales deberán ser valoradas por el tribunal competente en el desarrollo del procedimiento.