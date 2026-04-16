Quién es quién en el ‘caso mascarillas’

Desde el martes 7 de abril de 2026, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, asume el protagonismo político de un proceso que marca la agenda nacional: el caso mascarillas. Según la Fiscalía, es el «presunto cabecilla» de una red de comisiones por los contratos sanitarios de la pandemia, Ábalos llega al banquillo para defender que su gestión fue política y de máxima urgencia. En este escenario, el foco judicial se divide: por un lado, Koldo García, su antiguo asesor y ejecutor operativo, señalado como el puente con los estamentos oficiales; y por otro, Víctor de Aldama, el estratega empresarial acusado de diseñar el complejo entramado financiero de la trama. Para intentar desenredar este complejo caso, el tribunal ha movilizado a un centenar de personas, destacando una ofensiva de 74 testigos clave.

Los acusados principales

José Luis Ábalos Meco

Trayectoria: Miembro del PSOE desde 1981. Secretario de Organización del partido (2017-2021) y Ministro de Fomento/Transportes (2018-2021) durante los dos primeros gobiernos de Pedro Sánchez.

Cargo anterior: Diputado en las Cortes Generales por Valencia desde 2009 y concejal en el Ayuntamiento de Valencia (1999-2009).

Cargo en la trama: Según la Fiscalía, utilizó su autoridad para asegurar que los contratos de mascarillas (36,5 millones de euros) recayeran en la empresa de Aldama.

Cargo actual: Preso preventivo en el centro penitenciario de Soto del Real desde el 27 de noviembre de 2025.

Implicación: Investigado por organización criminal, cohecho pasivo continuado, malversación, tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental y uso de información privilegiada. Se le vincula con dádivas como el uso de un chalet en Cádiz y Marbella, y el pago del piso de Jésica Rodríguez.

Declaraciones: Se declara inocente. Afirma que su gestión fue «pulcra» y delega toda responsabilidad técnica en el subsecretario Jesús Manuel Gómez García.

Pena de cárcel: 24 años (petición de la Fiscalía) / 30 años (petición de la Acusación Popular del PP). Multa de 3,8 millones de euros.

Koldo García Izaguirre

Trayectoria: Asesor ministerial de Transportes (2018-2021). Nombrado consejero de Renfe Mercancías y vocal en el Consejo de Puertos del Estado. Afiliado al PSN-PSOE y UGT.

Cargo anterior: Chófer y escolta personal de Ábalos en el PSOE. Anteriormente vigilante de seguridad, guardaespaldas de políticos y concejal socialista en Huarte (Navarra).

Cargo en la trama: Brazo operativo y enlace. Transmitía las ofertas de Aldama a los altos cargos, exigía celeridad en los pagos y gestionaba la logística de los sobornos.

Cargo actual: Preso preventivo en Soto del Real desde noviembre de 2025.

Implicación: Mismos delitos que Ábalos. La investigación sostiene que recibía 10.000€ mensuales en efectivo de Aldama y custodiaba el dinero en un armero (no en caja fuerte). Su hermano Joseba actuaba como su «recadero».

Declaraciones: Se declara inocente. Su defensa argumenta que los ingresos en efectivo detectados eran reembolsos de gastos del PSOE que el partido siempre pagaba en metálico.

Pena de cárcel: 19,5 años (petición de la Fiscalía) / 30 años (petición de la Acusación Popular del PP). Multa de 3,8 millones de euros.

Víctor de Aldama

Trayectoria: Empresario, abogado y presidente del Zamora CF. Trabajó como consultor estratégico para Globalia (Air Europa) y el Ministerio de Transportes.

Cargo anterior: Empresario del sector de la construcción, inversión en centros deportivos y actividades de asesoría jurídica.

Cargo en la trama: «Nexo corruptor» y conseguidor según la UCO. Diseñó la red para blanquear los 6,6 millones de euros obtenidos en comisiones de los contratos de Soluciones de Gestión. Tenía acceso total al Ministerio («entraba y salía por el ascensor de autoridades sin pedir permiso»).

Cargo actual: Empresario colaborador con la Justicia (en libertad provisional tras su confesión).

Implicación: Acusado de organización criminal, cohecho activo continuado y aprovechamiento de información privilegiada. También investigado por un fraude de IVA de hidrocarburos en la Audiencia Nacional.

Declaraciones: Se ha declarado culpable en su escrito de defensa. Ha admitido los sobornos y el reparto de beneficios con Ábalos y Koldo para obtener una reducción de condena.

Pena de cárcel: 7 años (tras aplicársele la atenuante de confesión). Multa de 3,7 millones de euros.

El círculo personal

Jésica Rodríguez García (Ex novia de Ábalos)

Trayectoria: Odontóloga de profesión. Inició su relación con Ábalos en 2018, poco después de su nombramiento como ministro, acompañándole desde entonces en numerosos viajes oficiales y eventos del Ministerio.

Cargo en la trama: Pareja del ministro y beneficiaria principal de las dádivas personales. Fue contratada de forma sucesiva en las empresas públicas Ineco y Tragsatec entre 2019 y 2021.

Cargo actual: Odontóloga en el sector privado y testigo clave del juicio (declaró el 7 de abril de 2026).

Implicación: Receptora de un sueldo público «fantasma» y de una vivienda de lujo en la Torre de Madrid (Plaza de España) cuyo alquiler de 2.700€ mensuales pagaba la trama de Aldama.

Declaraciones: En el Tribunal Supremo admitió con rotundidad: «Cobré sin acudir a trabajar ni un solo día», confirmando que sus contratos eran ficticios. Sobre el piso de lujo, reveló que tras romper la relación, Ábalos permitió que la trama de Aldama lo siguiera pagando porque el exministro se sentía «culpable» y no quería que ella perdiera su nivel de vida.

Claudia Montes (Ex Miss Asturias)

Trayectoria: Profesional del sector de la imagen y la moda. Saltó al foco público tras ganar el certamen Miss Asturias en 2017. Entró en el círculo de confianza de José Luis Ábalos y Koldo García a través de eventos y reuniones sociales del partido.

Cargo anterior: Modelo profesional y azafata de imagen. Sin experiencia previa en el sector de la logística o la gestión ferroviaria.

Cargo en la trama: Empleada «fantasma» en LogiRAIL (filial tecnológica y de servicios de Renfe) entre 2019 y 2022. Su contratación fue impuesta por el Ministerio a la dirección de la empresa.

Cargo actual: Modelo y testigo clave de la segunda jornada del juicio (8 de abril de 2026).

Implicación: Se le considera una de las principales beneficiarias de las dádivas en especie de la trama. Fue «colocada» con un sueldo público a cambio de su cercanía al entorno del ministro. Su plaza no respondió a ninguna necesidad técnica de la empresa, sino a un compromiso personal de Koldo García.

Declaraciones: Confesó que trabajó durante meses «de cara a la pared», sin una mesa asignada, sin ordenador y sin funciones reales que desempeñar, limitándose a acudir a la oficina para cumplir presencia. Admitió que su jefe real «no era ningún directivo de la empresa, sino el propio Koldo García, quien controlaba sus horarios y le daba instrucciones directas».

El círculo familiar

Patricia Uriz Iriarte (Ex mujer de Koldo García)

Trayectoria: Militante del PSN-PSOE en Navarra. Trabajó como secretaria y asistente en el ámbito municipal antes de trasladarse a Madrid.

Cargo en la trama: Empleada del Ministerio de Transportes (2018-2021) y presunta testaferro de la red de Koldo García.

Cargo actual: Investigada (imputada) por blanqueo de capitales y ocultación de patrimonio.

Implicación: Firmó el contrato del chalet de La Alcaidesa (Cádiz) para que lo disfrutara Ábalos. Se sospecha que ayudó a Koldo a ocultar el incremento patrimonial injustificado de la familia.

Declaraciones: Confesó que firmó la casa de Cádiz porque «el ministro no podía». Reveló que ella pagaba gastos personales de Ábalos (tabaco, Amazon) y que el PSOE siempre devolvía el dinero a Koldo en efectivo.

Joseba García Izaguirre (Hermano de Koldo García)

Trayectoria: Vigilante de seguridad y trabajador de servicios. Tras el nombramiento de su hermano Koldo, fue contratado en empresas vinculadas a Transportes como Ineco (2019).

Cargo en la trama: «Recadero» y peón operativo para el movimiento de fondos.

Cargo actual: Investigado por blanqueo de capitales como presunto testaferro de su hermano.

Implicación: Encargado de transportar sobres con dinero en efectivo. La UCO documentó sus viajes y gestiones logísticas para la red.

Declaraciones: Admitió ante el juez haber recogido un sobre con 10.000 dólares en la República Dominicana (Pronalab) por orden de Aldama y haber entregado sobres de dinero en la sede de Ferraz destinados a su cuñada Patricia.

Víctor Manuel Ábalos Aguado (Hijo de Ábalos)

Trayectoria: Primogénito del ex ministro. Desarrolló su actividad profesional principalmente en el sector privado antes del ascenso de su padre.

Cargo en la trama: Testigo clave. La UCO investigó si actuaba como custodio de fondos o si percibía comisiones camufladas en proyectos internacionales.

Cargo actual: Empleado en el sector privado; principal apoyo de su padre durante su estancia en prisión en Soto del Real (2025-2026).

Implicación: Se investigó el uso de lenguaje encriptado («café») en sus chats con Koldo García para referirse a movimientos de dinero.

Declaraciones: Negó tajantemente las acusaciones. Afirmó que las declaraciones de Aldama son «falsas» y describió la situación económica actual de su padre como «lamentable».

Manuel Pérez Vilariño (Amigo del hijo de Ábalos)

Trayectoria: Empresario y profesional vinculado al círculo de amistades de Víctor Manuel Ábalos.

Cargo en la trama: Conocido de la familia y contacto frecuente de Koldo García.

Cargo actual: Empresario / Testigo en el proceso.

Implicación: Investigado por su posible participación en la logística o gestión de bienes inmuebles vinculados al exministro (chalet de Cádiz).

Declaraciones: Reconoció mantener contactos habituales con Koldo García en la etapa de los hechos, aunque negó haber tenido cualquier responsabilidad en la compra o gestión de la casa de Cádiz.

Círculo de Adif

Isabel Pardo de Vera

Trayectoria: Ingeniera de Caminos. Fue Directora General de Explotación y Construcción de Adif (2016-2018) antes del ascenso de Ábalos.

Cargo en la trama: Presidenta de Adif (Junio 2018 – Julio 2021) y posteriormente Secretaria de Estado de Transportes (2021-2023).

Cargo actual: Investigada (imputada) en la Audiencia Nacional; cesada de toda actividad pública en 2023.

Implicación: Investigada por favorecer, presuntamente, la contratación de Jésica Rodríguez entre 2019 y 2021.

Declaraciones: Confirmó presiones de Koldo en 2019 por el enchufe de Jésica: «Que la llamen… que si no José Ábalos me corta los huevos». Reveló que Ábalos le admitió en 2020 que la presencia de Aldama en el Ministerio «no era normal».

Michaux Miranda Paniagua

Trayectoria: Jefe de Gabinete de la Presidencia de Adif (2018).

Cargo en la trama: Director General de Gestión de Personas de Adif (2018 – 2024).

Cargo actual: Cesado en agosto de 2024.

Implicación: Considerado el contacto operativo de la trama dentro de Adif. Gestionó el expediente de Soluciones de Gestión en marzo de 2020.

Declaraciones: Admitió que a principios de marzo de 2020 ya buscaban proveedores y que los contactos de la empresa investigada se los facilitó directamente Pardo de Vera.

Ignacio Zaldívar García

Trayectoria: Director de Infraestructuras y técnico ferroviario de carrera.

Cargo en la trama: Subdirector de Adif durante la etapa crítica (2019 – 2021).

Cargo actual: Ex Subdirector de Adif.

Implicación: Receptor de las quejas directas de Ábalos por el control laboral a Jésica Rodríguez.

Declaraciones: Confirmó que recibió órdenes de «arriba» para no exigir tareas ni cumplimiento de horario a Jésica durante su contrato de 2019 a 2021 porque el ministro estaba molesto.

Luis Pedro Marco de la Peña

Trayectoria: Viceconsejero de Transportes del Gobierno Vasco (2020 – 2024).

Cargo en la trama: No estuvo en la etapa de los hechos; entró para la fase de auditoría.

Cargo actual: Presidente de Adif (nombrado el 18 de septiembre de 2024).

Implicación: Testigo de la revisión de expedientes post-escándalo (2024-2025).

Declaraciones: Detalló su llegada a la cúpula en septiembre de 2024 y la realización de un repaso exhaustivo de los expedientes para colaborar con el Tribunal Supremo.

Círculo de Ineco

Josefa Pérez García

Trayectoria: Técnico de selección en Ineco.

Cargo en la trama: Responsable de Recursos Humanos/Selección en Ineco (2019).

Cargo actual: Empleada de Ineco.

Implicación: Testigo directa de las irregularidades en la firma del contrato de Jésica Rodríguez en 2019.

Declaraciones: Relató que Koldo García escoltó físicamente a Jésica a la firma del contrato en 2019 y que el proceso de selección «no fue el habitual».

Angélica Martínez Ortega

Trayectoria: Secretaria General Técnica del Ministerio de Transportes (2018-2021) durante el mandato de Ábalos.

Cargo en la trama: Directora General de Organización y Recursos de Ineco (nombrada en 2025, tras los hechos).

Cargo actual: Directora General de Organización y Recursos de Ineco.

Implicación: Testigo de la estructura de mando. Durante la pandemia, supervisaba la legalidad de los procedimientos en el Ministerio.

Declaraciones: Declaró sobre la extrema urgencia con la que se tramitó la compra de mascarillas, aunque se desmarcó de la elección «a dedo» de la empresa de Aldama, asegurando que la decisión no pasó por su control técnico.

Ana Araceli Arigita Bueno

Trayectoria: Profesional de Recursos Humanos de larga trayectoria en la administración pública.

Cargo en la trama: Responsable de Selección y Reclutamiento de Ineco (2019).

Cargo actual: Cargo técnico en Ineco.

Implicación: Su nombre aparece directamente vinculado al expediente de selección de Jésica Rodríguez.

Declaraciones: Confirmó ante el Supremo que el currículum de Jésica llegó con una recomendación externa inusual y que el proceso de contratación estuvo marcado por la excepcionalidad.

Amparo Monterrey Sánchez

Trayectoria: Jurista de la administración del Estado.

Cargo en la trama: Secretaria General de Ineco (2019-2021).

Cargo actual: Secretaria General de Ineco.

Implicación: Supervisora legal de las contrataciones de personal y de los convenios de la empresa pública durante la etapa investigada.

Declaraciones: Testificó en la sesión del 8 de abril de 2026 sobre los protocolos de contratación y cómo se validó la incorporación de perfiles del entorno del ministro bajo el paraguas de las «necesidades del servicio».

Josefa Pérez García

Trayectoria: Técnico de selección en Ineco.

Cargo en la trama: Responsable de RR.HH./Selección en Ineco (2019).

Cargo actual: Empleada de Ineco.

Implicación: Testigo directa del momento de la firma del contrato de Jésica Rodríguez.

Declaraciones: Reveló el detalle más gráfico del «enchufe»: Koldo García escoltó físicamente a Jésica hasta el despacho para la firma en 2019. Subrayó que el proceso «no fue el habitual» y que el CV fue impuesto por Adif.

Círculo de LogiRAIL

Enrique Martínez Torres

Trayectoria: Técnico de operaciones logísticas ferroviarias.

Cargo en la trama: Responsable en LogiRAIL (2019 – 2022).

Cargo actual: Extrabajador de LogiRAIL.

Implicación: Supervisor del expediente de Claudia Montes (Miss Asturias).

Declaraciones: Desmintió el acoso laboral alegado por Montes; afirmó que se le abrió expediente en 2022 tras faltar 8 días seguidos al trabajo sin justificación.

Jesús Manuel Gómez García

Trayectoria: Interventor Delegado en el Ministerio de Hacienda (hasta 2018).

Cargo en la trama: Subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Junio 2018 – Agosto 2024).

Cargo actual: Cesado por el ministro Óscar Puente en agosto de 2024 tras la auditoría del caso.

Implicación: «Correa de transmisión» administrativa. Gestionó las órdenes de compra de emergencia en marzo de 2020.

Declaraciones: Reveló que el 19 de marzo de 2020 Koldo García frenó la orden ministerial ya firmada para duplicar el pedido de 4 a 8 millones de mascarillas de forma arbitraria.

Óscar Gómez Barbero

Trayectoria: Histórico directivo del sector ferroviario. Fue Director General de LogiRAIL y Director de Transformación de Renfe.

Cargo en la trama: Director de LogiRAIL (2019 – 2023).

Cargo actual: Exdirectivo de Renfe / Investigado.

Implicación: Se le señala como el responsable de autorizar la contratación de Claudia Montes por indicación directa de la cúpula del Ministerio (Koldo García). Supervisó la estructura que permitió mantener contratos «fantasma» en la filial.

Declaraciones: Admitió que la contratación de perfiles específicos respondía a «peticiones» que llegaban desde el Ministerio, aunque trató de justificar la idoneidad de los puestos creados.

Isaías Táboas Suárez

Trayectoria: Secretario de Estado de Transportes (2010-2011) y figura de máxima confianza en el sector ferroviario socialista.

Cargo en la trama: Presidente de Renfe (Junio 2018 – Febrero 2023).

Cargo actual: Cesado tras la crisis de los trenes de Cantabria; consultor privado.

Implicación: Como presidente del grupo matriz, supervisaba las filiales como LogiRAIL. Testigo sobre cómo se filtraban las órdenes de contratación desde el gabinete de Ábalos hacia las empresas del grupo.

Declaraciones: Ha testificado sobre la autonomía de las filiales, pero reconoció que el Ministerio de Transportes ejercía una tutela política constante sobre las decisiones estratégicas y de personal.

Raquel Yagüe Moreno

Trayectoria: Responsable técnica en el área de administración y gestión de personal de Renfe/LogiRAIL.

Cargo en la trama: Coordinadora de RR.HH. en LogiRAIL (2020 – 2022).

Cargo actual: Empleada técnica.

Implicación: Encargada de la tramitación administrativa de la nómina de Claudia Montes y otros perfiles bajo sospecha.

Declaraciones: Aportó detalles sobre la falta de registro de actividad de algunos empleados «enchufados» y cómo se gestionaban las ausencias de estos perfiles protegidos por el Ministerio.

Círculo de entramado empresarial (Soluciones de Gestión SL)

Íñigo Rotaeche Lachiondo

Trayectoria: Manager de proyectos con experiencia en mercados internacionales (Angola). Vinculado históricamente a la estructura de Juan Carlos Cueto.

Cargo en la trama: Principal y único accionista de Soluciones de Gestión SL durante las adjudicaciones de 2020. Considerado el gestor diario de la empresa y «hombre de confianza» de Cueto.

Cargo actual: Investigado por organización criminal, blanqueo, cohecho y tráfico de influencias.

Implicación: Actuaba como puente entre el sector privado y el público; escribía correos a Víctor de Aldama poniendo en copia a Koldo García. Gestionó la crisis de las mascarillas defectuosas de Baleares y las inspecciones de Hacienda. Recibió 5 transferencias sospechosas del guardia civil José Luis Rodríguez García (su socio en un negocio de pizarras).

Declaraciones: Afirmó que las mascarillas «cumplían los criterios» y que tenían «certificados de satisfacción», ocultando las quejas de Renfe y Salvamento Marítimo. Admitió que se pagó una comisión del 10% a Aldama por presentar la oferta ante el Ministerio y reconoció que él mismo se llevó un porcentaje similar.

José Ángel Escorial Senante (Josean)

Trayectoria: Jurista y economista especializado en ingeniería societaria.

Cargo en la trama: Administrador de Soluciones de Gestión SL (2017-2019) y accionista antes de la pandemia. Fue la persona designada para firmar los contratos con las administraciones públicas.

Cargo actual: Investigado en el sumario del ‘caso Koldo’.

Implicación: Aunque salió formalmente del accionariado antes de los contratos de 2020, se mantuvo como la pieza legal que rubricaba los acuerdos. Actuó como «prestamista» de liquidez para la empresa: Juan Carlos Cueto le pidió 100.000 euros para solucionar problemas de caja, de los cuales Escorial se comprometió a entregar 60.000.

Declaraciones: En sede judicial en Zaragoza se esforzó por remarcar la «solvencia y garantías» de la empresa, a pesar de que la facturación de la misma pasó de cero a 54 millones de euros en un solo año gracias a los contratos «a dedo».

Círculo de empresarios y socios

Carmen Pano Sánchez

Trayectoria: Empresaria con amplia experiencia en el sector de la logística y los hidrocarburos.

Cargo en la trama: Colaboradora operativa en el movimiento de fondos y socia estratégica en el sector de combustibles.

Cargo actual: Investigada (imputada) en la pieza de hidrocarburos de la Audiencia Nacional.

Implicación: Vinculada al presunto pago de sobornos en la sede central del PSOE. Según la investigación, servía de puente para canalizar fondos provenientes de negocios favorecidos por el Ministerio.

Declaraciones: Afirmó haber llevado 90.000 € en efectivo a la sede del PSOE (Ferraz) en dos entregas por orden de Aldama. Fue tajante al citar al comisionista: «El ministro quiere una casa», refiriéndose a las exigencias de Ábalos para favorecer sus negocios.

Leonor María González Pano

Trayectoria: Administradora de empresas, principalmente de la mercantil Have Got Time SL. Hija de Carmen Pano.

Cargo en la trama: Gestora de activos inmobiliarios y financieros utilizados por la red para recompensar a los cargos públicos.

Cargo actual: Investigada por blanqueo de capitales.

Implicación: Su empresa fue la que compró el chalet de lujo en La Alcaidesa (Cádiz) para uso y disfrute de José Luis Ábalos. Se le vincula con la logística del dinero negro de la trama.

Declaraciones: Confirmó la compra del inmueble para el exministro.

Alberto Luis Escolano Marín

Trayectoria: Empresario del sector servicios y gestión de activos. Exsocio de Víctor de Aldama.

Cargo en la trama: Gestor de los pagos de vivienda para el entorno íntimo de Ábalos.

Cargo actual: Investigado / Testigo colaborador.

Implicación: Encargado de abonar mensualmente el alquiler del piso de Jésica Rodríguez en la Torre de Madrid (Plaza de España). Los pagos totales superaron los 80.000 euros.

Declaraciones: Confesó ante el tribunal que él realizaba los pagos del alquiler (2.700 €/mes) para «mantener contento» a su mejor cliente, refiriéndose a Aldama y su conexión con el Ministerio de Transportes.

Manuel Sallés Carceller

Trayectoria: Empresario del sector industrial y de servicios.

Cargo en la trama: Testigo presencial de las jactancias y movimientos de la red.

Cargo actual: Empresario / Testigo.

Implicación: Actuó como «mensajero» accidental que detectó la soberbia de los socios de Aldama.

Declaraciones: Reveló que avisó personalmente a Ábalos de que Claudio Rivas (socio de Aldama) iba alardeando de que conseguiría la licencia de hidrocarburos simplemente por «pagar el alquiler de la casa del ministro». Según su relato, Koldo se enfureció al saber que Rivas iba «presumiendo» de ello.

Israel Pilar Ortiz