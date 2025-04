Ábalos tras saber que el chalé que le buscaron estaba junto al mayor puticlub de Marbella: «Discreción»

El entonces ministro socialista de Transportes José Luis Ábalos pidió «discreción» a su círculo más cercano tras saber que el chalé que le había buscado la trama Koldo en Marbella estaba junto al célebre prostíbulo de esta zona de la Costa del Sol, el Milady Palace.

Así consta en las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, en el marco de la investigación del caso. En concreto, Ábalos se pronunció en estos términos en un intercambio de mensajes con su principal asesor, Koldo García, que era quien se encargaba de gestionar y supervisar, junto a su ex mujer, Patricia Úriz, los inmuebles que podía habitar el ex secretario de Organización del PSOE durante sus vacaciones.

«Lo de al lado no es un bar de copas, cabrón», le dijo Ábalos a Koldo vía mensaje telefónico de WhatsApp el 13 de agosto de 2020. «¿Cómo que no? ¿Qué dices?», le respondió el asesor, que fue precisamente en el pasado portero de un puticlub en Pamplona (Navarra). «Es un puticlub de nivel», replicó Ábalos a Koldo. Sin embargo, el asistente insistió: «Me digo (sic) el dueño. Pero si pone en la puerta».

Tras ello, el ex ministro comentó a su hombre para todo: «Es el mismo dueño que el de la casa». «Eso no es verdad (…) Pero si es un libanés», manifestó Koldo. Ante esta respuesta, Ábalos reaccionó de esta forma: «¿Y? Los árabes se lo montan así», señaló el hoy diputado del Grupo Mixto.

«De hecho, me dicen que la casa era para lo mismo pero sé (sic) más nivel», prosiguió Ábalos. «O sea, que discreción», pidió el entonces dirigente socialista a Koldo en el verano de 2020, esto es, en plena pandemia de coronavirus. «Vamos a ver, pues se piensa (el libanés) que soy yo el que está ahí», contestó el asistente. «Pero vamos, te juro que está hasta anunciada la casa en páginas de alquiler. Y que cuando fui había una familia inglesa. Y el tío (el libanés) ni por el forro lleva casa de esas», añadió. «Que lo de al lado es un bar de copas lo pone en la puerta, y que está cerrado por el Covid. Yo he estado tres días ahí y no he visto ni una tía ni movimiento (…) Pero si está en las inmobiliarias de Marbella…», zanjó Koldo. «Pues eso me dicen», sentenció el ex colaborador de Pedro Sánchez sobre la vivienda.

Extracto de la conversación entre Ábalos y Koldo.

Este chalet en cuestión, lindante con el puticlub Milady Palace de Marbella, es el que aparece en el sumario del caso Koldo identificado como «Villa Parra». El alquiler de este chalé eran de 9.800 euros a abonar antes de la entrada. El periodo de disfrute, del 12 al 23 de agosto. Y no figuran movimientos al respecto en las cuentas de Koldo García ni en las de Ábalos analizadas hasta la fecha por los investigadores.

Ábalos le dijo a Koldo que se quería ir a Málaga el 12 de agosto de 2020 y que tendría que buscarle una casa. Koldo zanjó: «Ya la tengo». Lo gestionarían él y su ex mujer, Patricia Úriz, que trabajaba en la secretaría del ministerio. De hecho, dice la UCO en su último firme que ambos visitaron la villa junto al puticlub Milady Palace y pudieron enseñársela al ministro por videollamada. La conversación vía WhatsApp entre Ábalos y Koldo que publica hoy OKDIARIO sobre este inmueble y el prostíbulo anexo es del día siguiente, el 13 de agosto.

Finalmente, el contrato lo firmó la mujer de Koldo y la casa costó 9.800 euros, de los cuales 8.000 serían en efectivo. Pero los investigadores señalan que analizadas las cuentas bancarias de Koldo y su entorno «al objeto de localizar retiradas de dinero que permitiesen afrontar el pago de esa cantidad en efectivo, no han observado movimientos para tal fin», dice el informe de la Benemérita.

Tampoco hay rastro en las cuentas de Ábalos. «No se ha observado disposición de cantidad de dinero en efectivo en esas fechas», dice la UCO sobre los registros del ex ministro. Ahora bien, finalizada la estancia en Villa Parra, Koldo recibió un ingreso de 8.800 euros que llamó la atención de los agentes, porque fue remitido por su madre, «quien no habría realizado retiradas de fondos en efectivo para, posteriormente, realizar ese ingreso en la cuenta de su hijo».