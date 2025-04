Koldo llegó a llamar hasta 20 veces al día a Miss Asturias para pedirle fotos desnuda: «Cógeme»

Koldo García llegó a llamar hasta 20 veces en un día a Claudia Montes, Miss Asturias +30, para pedirle fotos desnuda, según fuentes de la investigación. «Cógeme», le decía insistentemente a la vez que le pedía hacer videollamadas para verla y le sugería que le enviara fotos en ropa interior.

Claudia Montes conoció a Koldo García en un mitin del PSOE en mayo de 2019 en el que también estaba José Luis Ábalos. La asturiana consiguió el número de teléfono de ambos y Koldo empezó a coger confianza con ella, llegando a llamarla en exceso incluso en sus días de descanso.

Koldo era, en ese momento, consejero de Renfe y Claudia Montes trabajaba en Logirail, una de las subcontratas de Transportes. La que fuera Miss Asturias se postuló a su puesto de trabajo en una oferta de Infojobs y Ábalos y Koldo la ayudaron a obtener la plaza.

Fue entonces cuando los mensajes entre Miss Asturias y Koldo empezaron a intensificarse. Claudia Montes le agradecía que le hubiera echado una mano al empezar a trabajar en Logirail y le aseguró que no iba a defraudarles.

Fuentes solventes aseguran que en sus contactos telefónicos Koldo pedía a Miss Asturias que se vistiera con una determinada camiseta y posteriormente intentaba hacer videollamada con ella para verla.

Koldo estaba en esos momentos en una posición de poder sobre Miss Asturias al ser consejero de Renfe. «Tú eres mi jefe», llegaba a escribirle por WhatsApp en uno de los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Contacto con Ábalos

Miss Asturias conoció a Ábalos en el mismo acto del PSOE en el que estuvo con Koldo. No la conoció en ningún catálogo, ni nunca ha ejercido como chica de compañía, prostituta o escort del ministro.

Fuentes solventes aseguran que sus contactos con Ábalos se limitan a mensajes telefónicos y una reunión de trabajo en la que hablaron sobre los trenes de lujo que circulan por Asturias. En concreto, se trataba del Transcantábrico Gran Lujo, proyecto del cual Claudia Montes era supervisora.

La UCO ha interceptado mensajes entre Miss Asturias y Koldo en los que hablan de Ábalos. Las mencionadas fuentes aseguran que Claudia Montes preguntó por el entonces ministro a Koldo para «tratar de quitarse a Koldo de encima».

Koldo le contestó que estaba casado y que estaba bien con su mujer, pese a que en esos momentos José Luis Ábalos estaba también con Jésica.

Koldo y Miss Asturias

Miss Asturias también ha aparecido en los informes de la UCO aportados al caso Koldo. El último informe policial expone cómo su relación cambió con el paso del tiempo. En estos documentos aparece como Koldo se intercambiaba mensajes con ella y llegó a cambiarle el nombre en su teléfono de «Clau» a «loca Asturias».

Montes informaba a Koldo de sus problemas en Logirail, alertándole incluso de vicisitudes en su empresa el 12 de mayo de 2021: «Tú no sabes eso de que cuando alguien se esconde no da la cara que suele pasar, pues detrás suele haber algo que esconden verdad, ahí lo tienes. Madre mía y que estén ganando lo que tú dices y qué están haciendo todo esto es de vergüenza, pero bueno, creo en el karma, en el destino y en que todo vuelva».

Y prosigue: «Porque ya está bien con todo lo que hace y me hizo y tengo cosas grabas (Sic.) y con testigos me ha humillado, me ha degradado, me ha discriminado y me ha tratado peor que a una mujer maltratada y tengo testigos que ya no podemos más con tanta injusticia».

Un año más tarde, el 10 de octubre de 2022, Miss Asturias informó a Ábalos de lo que había vivido con Koldo. Le escribió el siguiente mensaje: «Sabes que durante el tiempo que Koldo estuvo hablando conmigo te estuvo ocultando que me pedía cosas obscenas y me decía que no te dijera nada, pues lo tengo todo grabado y sé muy bien por lo que veo. Te acuerdas el día de la comida cuando le dijiste que confianzas eran esas, pues recuerdo que era mi superior y por no perder mi puesto de trabajo lo que tuve que aguantar».

Se defenderá en los tribunales

Claudia Montes ya está siendo asesorada por un equipo de abogados para defenderse en los tribunales contra todo aquel que le haya difamado con mentiras. La identidad de Miss Asturias ha trascendido a la opinión pública a raíz de sus contactos con Koldo y Ábalos, con los que no ha tenido ninguna relación de pareja.