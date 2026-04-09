La empresaria Pano ratifica en el Supremo que llevó 90.000 € a Ferraz «cumpliendo órdenes» para obtener una licencia

La empresaria Carmen Pano ha ratificado este jueves ante el Tribunal Supremo que trasladó 90.000 euros en efectivo, repartidos en dos entregas de 45.000 euros cada una, hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, siguiendo instrucciones del empresario Víctor de Aldama y con el objetivo de obtener una licencia de operadora de hidrocarburos para la mercantil Villafuel.

Pano ha respondido al fiscal Alejandro Luzón que Rivas quería la licencia de operadora de hidrocarburos y que para ellos se apoyaron en Aldama y sus contactos. El chófer y amigo de Pano, Álvaro Gallego, ha corroborado el traslado desde el estrado: «Era una bolsa transparente metida dentro de otra bolsa grande y se veía que había dinero. Había tacos de billetes».

La declaración, en la tercera jornada del juicio por la trama del PSOE, ha sido uno de los momentos más tensos de la vista oral. Pano ha comparecido como testigo, a diferencia de su situación en la Audiencia Nacional, donde está imputada en la causa que investiga el caso hidrocarburos.

El empresario Claudio Rivas, según ha relatado Pano, le hacía transferencias a sus cuentas. «Yo sacaba el dinero y lo llevaba al despacho de la calle Alfonso XIII, de Aldama, en efectivo». Desde allí, y a petición de Aldama, el dinero acababa en Ferraz. «Le entrego el dinero a Aldama y él me dice que lo lleve al PSOE, que le haga el favor», ha declarado.

La primera entrega la realizó en taxi. La segunda, en octubre de 2020, la hizo acompañada de Gallego. Ese día, Aldama la llamó «bastante enfadado» porque faltaban 10.000 euros. Pano se los llevó y le advirtió: «Es la última vez que hago ese tipo de favores».

Preguntada directamente por si los pagos estaban vinculados a la obtención de la licencia, Pano ha respondido con una frase que ha quedado suspendida en el aire de la sala: «Imagine que sí».

El chalet de Cádiz

La empresaria ha detallado también la compra del chalet de La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), como parte del entramado. Fue Aldama quien les comunicó que «el ministro quiere una casa» como contraprestación por facilitar la licencia a Villafuel. «Como inversión se compra el chalet de La Alcaidesa y luego comprobamos que era para Ábalos», ha declarado.

Pano no visitó el inmueble antes de la firma. «Nosotras vimos la casa el día de la firma de las escrituras», ha precisado, añadiendo que en ese momento descubrieron que las arras habían sido abonadas por dos ciudadanos venezolanos. El contrato de alquiler, ha subrayado, «vino redactado por Aldama».

En la sala, el ex ministro José Luis Ábalos –ex mano derecha del presidente Pedro Sánchez– ha escuchado el testimonio visiblemente incómodo. Ha hecho varios gestos de cansancio y ha cerrado los ojos durante un instante.

Reunión en Industria

Pano ha descrito una reunión en el Ministerio de Industria, entonces dirigido por Reyes Maroto –ahora líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid–, a la que acudió «como oyente». Koldo García, asesor de Ábalos, les estaba esperando. «Subimos al hall de entrada, Koldo bajó por las escaleras y nos acompañó a una sala bastante grande», ha relatado.

En esa reunión participaron Rivas, dos técnicos de Córdoba y, según Pano, se incorporó también Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la ministra.

Rivas, el hombre que articulaba los movimientos de dinero y gestiones, «salió bastante satisfecho de la reunión». Al final, la licencia se obtuvo.

La conexión entre Pano y Aldama no era estrictamente mercantil. «Fuimos casi familia», ha llegado a decir la empresaria, al explicar que lo conoció porque mantuvo una relación sentimental con su hija Leonor. Una vinculación afectiva que, con el paso del tiempo, derivó en un entramado de efectivo, favores y licencias administrativas que ahora se ventila en el Salón de Plenos del Alto Tribunal.

Leonor González Pano, hija de la empresaria y también imputada en el caso hidrocarburos, ha comparecido antes que su madre. Según los chats leídos por el fiscal, ella y Aldama se referían a Ábalos en privado como «el putero» y a Sánchez como «el guapo». Leonor ha reconocido el lenguaje, aunque lo ha calificado de «privado» y ha admitido que «ahora puede parecer soez». Dice que cuando a una persona alguien le cae mal le puede llamar «idiota» o cosas peores, sin profundizar más.