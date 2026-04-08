Claudia Montes en el Supremo: «Ahora veo que hubo algo detrás, pero Koldo nunca me dijo ‘te enchufo’»

Claudia Montes, ex Miss Asturias + 30 años en el año 2017, ha declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo que en los mensajes cruzados entre Ábalos y Koldo García que ha visto a posteriori «hubo algo detrás» de su contratación en Logirail. Sin embargo, nunca recibió una promesa explícita de empleo a cambio de nada. «Koldo nunca me dijo: te enchufo; nunca me lo dijo», ha afirmado ante el fiscal Anticorrupción.

La testigo ha comparecido en el salón de plenos del Alto Tribunal en el marco de la segunda jornada del juicio que enfrenta al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos por presuntas irregularidades en contratos de material sanitario durante la pandemia y por la supuesta contratación irregular de personas de su entorno en empresas públicas.

Montes ha llegado al Supremo visiblemente nerviosa y ha declarado a los medios antes de entrar que tenía «miedo de que Koldo me intimide». En sala, sin embargo, ha ofrecido un testimonio meticuloso y contundente.

Montes ha relatado su versión de cómo accedió al puesto de trabajo en Logirail, filial de Renfe dedicada a servicios logísticos y ferroviarios. Según ha explicado, conoció a Ábalos en un mitin del PSOE de Asturias y mantenían «una relación de amistad, una relación virtual con llamadas y mensajes». En un momento en que se encontraba sin empleo, se lo comentó al entonces ministro «como a cualquier amigo».

Ha asegurado que fue ella misma quien identificó la oportunidad laboral. «Vi en Infojobs que Logirail estaba creciendo y tenía muchas ofertas y yo encajaba por tener seis años de experiencia de supervisora en otro trabajo», ha declarado. Anteriormente, ha precisado, había trabajado como encargada de una oficina de viajes y de una tienda de perfumes.

Para elaborar su currículum, ha reconocido que envió sus datos y fotos a Koldo García, quien elaboró el documento. La UCO ha señalado en sus informes que el currículum fue modificado, pero Montes ha rechazado esa interpretación con contundencia. «Los dos CVs que hay son iguales, no hay CV falso. La mujer de Koldo lo elaboró, la UCO dice que lo modificó, pero es lo mismo, no hay puestos o estudios adicionales», ha afirmado.

Sobre el proceso de selección, ha detallado que pasó dos entrevistas: la primera con Vicente Camarena ubicado en Madrid, y una segunda de carácter personal en Asturias. Ha insistido en que pensó en ese momento que superó el proceso por sus propios méritos y que su experiencia previa de seis años como supervisora justificaba plenamente su perfil para el puesto.

Cara a la pared

Una vez incorporada a Logirail, Montes ha descrito una situación laboral que califica de kafkiana e incomprensible desde cualquier lógica organizativa. El director de Renfe, ha explicado, la quería para la oficina de la planta superior, pero Logirail la ubicó en la planta baja. «Me pagaba Logirail y me quedé abajo, de cara a la pared, sin ordenador y sin poder hacer nada», ha relatado.

Ante esa situación, y como habría hecho con cualquier amigo con influencia, acudió a Ábalos. «Como tenía una amistad con Ábalos le dije que estaba de cara a la pared y no sé si intermediaron; veían que la situación era injusta», ha declarado. Ha reconocido que se abrió un expediente, aunque no recuerda con certeza si fue a Koldo o a Ábalos a quien se lo comunicó.

En todo momento ha subrayado que nunca dejó de ir a trabajar, pese a las precarias condiciones del puesto. «En ningún momento he dejado de ir a trabajar; iba a la biblioteca y aprovechaba para leer libros sobre trenes», ha afirmado causando sorpresa entre los presentes en el Supremo.

Ha explicado también que cuando habló con Koldo García lo hizo «en su condición de consejero de Renfe», no en términos personales. Reconoce que tuvo momentos duros con él que prefiere no recordar.

El fiscal Anticorrupción ha sacado a relucir un mensaje que Montes envió a Koldo en enero de 2020, poco después de incorporarse al puesto: «Me encanta el trabajo y sé que lo voy a hacer bien y no os voy a defraudar». La testigo ha confirmado que también le dijo a Ábalos que ya estaba trabajando, y que fue Koldo quien se lo trasladó al ex ministro. La respuesta de Ábalos fue significativa: «Ya lo sé».