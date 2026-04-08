La transformación física de Miss Asturias: así ha cambiado en 9 años (y no sólo por el paso del tiempo)

Mientras nuestros compañeros de Nacional siguen al detalle la comparecencia, en la que Claudia Montes declara como testigo en el marco del caso Koldo, tras su etapa como expareja de Ábalos y su contratación en empresas públicas, nosotros ponemos el foco en ella: en su imagen, en su evolución y su cambio físico. Y es que hay cambios que son sutiles y luego están los que cuentan una historia sin palabras. Nueve años separan estas dos imágenes de quien fue Miss Asturias en 2017 en la categoría de mayores de 30. Nueve años en los que no sólo ha cambiado el contexto (mucho más mediático, mucho más político), sino también la forma de mostrarse al mundo.

En la primera imagen, la estética responde a un canon reconocible: melena larga, rubio cálido, maquillaje marcado pero clásico, y ese aire de certamen que mezcla dulzura con cierta puesta en escena. Hay intención, pero también una naturalidad todavía sin pulir del todo. Es una imagen que busca gustar, más que definir.

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Hoy, el cambio es evidente, pero también más interesante de lo que parece a simple vista. La evolución no pasa únicamente por lo físico (aunque lo hay), sino por la construcción de una identidad mucho más consciente. El rostro aparece más demacrado, el maquillaje más estratégico, menos evidente pero más efectivo (ojeras, pómulos marcados…). La mirada, quizá, es lo que más ha cambiado: menos ingenua, más calculada. Más presente.

El cabello, que antes jugaba en tonos más dorados y contrastes marcados, ahora se mueve en una gama más uniforme. También hay una evolución en la forma de posar: del gesto más rígido y aprendido al lenguaje corporal más contenido, más medido. Menos certamen, más historia personal. Porque, en realidad, este tipo de transformaciones rara vez son sólo estéticas. Son contextuales.