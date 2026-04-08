Claudia Montes a su llegada al juicio: «Tengo miedo de que Koldo me intimide»

Claudia Montes, Miss Asturias +30 años 2017, ha asegurado a su llegada al Tribunal Supremo, donde este martes declara como testigo en el juicio a José Luis Ábalos y a Koldo García, que está «nerviosa» y tiene «miedo» de que Koldo le «intimide con la mirada». Así ha respondido Montes, acompañada de su abogada, antes de declarar en la segunda jornada del juicio, donde aportará su testimonio en relación con García y con Ábalos, al que ha reconocido que «no» tiene ganas de ver.

La segunda jornada del juicio en el que están acusados José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama estará centrada en la «arbitraria contratación» de dos mujeres vinculadas a él, entre las que se encuentra su ex pareja Jésica Rodríguez, en empresas públicas de la esfera del Ministerio de Transportes.

Después de recabar el testimonio de la propia Jésica Rodríguez, este miércoles el Tribunal Supremo escuchará a Claudia Montes, una mujer del «círculo personal» del exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, que trabajó en la empresa Logirail entre 2019 y 2022.

El fiscal acusa a Ábalos y a Koldo de promover la «arbitraria contratación» de Jésica Rodríguez en Ineco y Tragsatec, y de Claudia Montes en Logirail, filial de Renfe. Sobre la primera contratación este miércoles declararán varios empleados de Ineco y también alguno de Tragsatec, y sobre la segunda comparecerá la propia Montes y algún trabajador de Logirail.

En fase de instrucción, Claudia Montes explicó que pidió ayuda a Ábalos –a quien conoció en un acto del PSOE en Asturias– para que le buscara trabajo porque su situación «era muy complicada», y que lo logró gracias a la mediación de Koldo García. Montes que el exasesor le prestó 1.300 euros que luego ella le devolvió y que no tuvo una relación sentimental con el ex ministro sino «una relación de compañeros de partido y esporádica».