Ábalos y Koldo comparecen demacrados ante el Tribunal Supremo tras 131 días en la cárcel

José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, y el que fuera su asesor ministerial, Koldo García, han comparecido este martes ante el Tribunal Supremo en la primera jornada del juicio del caso Mascarillas en el que están acusados. Tras 131 días internados en la cárcel madrileña de Soto del Real, se ha podido ver a Ábalos y Koldo en el banquillo, con rostro enjuto y consumido en comparación con las últimas imágenes antes de su ingreso.

Ábalos y Koldo son, junto al empresario Víctor de Aldama, los acusados por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para el ex ministro del Gobierno de Pedro Sánchez, 19 para García y 7 para el empresario y presunto conseguidor de la trama.

Desde el 27 de noviembre, Ábalos y Koldo se encuentran en prisión provisional, si bien ambos se declaran inocentes, asegurando en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito. Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, considera que los tres acusados «convinieron» aprovecharse del cargo del entonces ministro para «favorecer», «a cambio del correspondiente beneficio económico» de los tres, la contratación con la Administración «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería» el empresario.

Ábalos y Koldo, que convivieron, codo con codo, en sus primeras semanas en Soto del Real, no pasan por su mejor momento, en lo que a la relación personal respecta. Tal y como ha desvelado en exclusiva OKDIARIO, el ex ministro le ha transmitido el siguiente mensaje al que fuera su principal asesor, antes del juicio. «Si tú no hubieras grabado, no estaríamos en la cárcel».

Ambos afrontan su juicio distanciados y «cansados, pero con ganas» después de haber pasado las últimas semanas y los últimos meses reuniéndose mañana y tarde con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, en la que llevan más de cuatro meses de prisión preventiva, dictada por el juez ante el teórico riesgo de fuga.

Desde este martes 7 de abril, la Sala Segunda del Tribunal Supremo investiga comisiones en contratos millonarios de las que, presuntamente, se habrían beneficiado Ábalos y Koldo, y también el empresario Víctor de Aldama. Anticorrupción pide 24, 19 y 7 años de cárcel, respectivamente, para los acusados.