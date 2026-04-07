Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso Mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora de la primera sesión de hoy
Sigue el minuto a minuto del juicio por el 'caso mascarillas' que sienta en los banquillos a Ábalos, Koldo y Aldama.
El ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo a partir de este martes por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Tanto Ábalos como Koldo se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre y se declaran inocentes, asegurando en sus escritos de defensa que no cometieron ningún delito.
Pero el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que Ábalos, Koldo y Aldama «convinieron» aprovecharse del cargo del entonces ministro –desde junio de 2018– para «favorecer», «a cambio del correspondiente beneficio económico» de los tres, la contratación con la Administración «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería» el empresario. Todo ello, a su juicio, con «ánimo de enriquecimiento».
Se retira Víctor Ábalos
Ha terminado el turno de preguntas al hijo del ex ministro de Transportes.
Víctor Ábalos vuelve a negar que hablase en clave
Víctor Ábalos ha vuelto a ser preguntado sobre el término «café» en las conversaciones con Koldo García, negando que hablase en clave con el ex asesor de su padre.
Víctor Ábalos: «No soy custodio del dinero de mi padre, le ayudé dándole dinero cuando se divorció»
El hijo del ex ministro de Transportes ha señalado que «no es custodio del dinero de nadie» tras ser preguntado si su padre, José Luis Ábalos, tenía dinero suyo. Víctor Ábalos ha matizado que lo ayudó dándole dinero cuando se divorció.
Víctor Ábalos: «Ni hablo en clave ni he tenido un teléfono encriptado»
Víctor Ábalos ha defendido que no participó en la trama del caso Koldo ni se comunicaba en clave con sus miembros. Preguntado por la acusación sobre las comunicaciones intervenidas entre él y Koldo, donde le instaba a través de la palabra «café» a que hablasen por otro medio, el hijo de Ábalos ha zanjado: «Ni hablo en clave ni he tenido un dispositivo encriptado».
Víctor Ábalos señala que no tiene «ninguna relación» con Koldo ni Aldama
El hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, ha señalado que no ha tenido «ninguna relación» con Koldo García ni con Víctor de Aldama, aunque ha admitido haber hablado con Koldo vía telefónica.
Ángel Víctor Torres al juez: «Fui conocedor de la contratación de mascarillas por Koldo»
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, ha señalado en su escrito que fue «conocedor» de la contratación de mascarillas por Koldo.
Tumbada la petición para suspender el juicio
El presidente del tribunal tumba la petición de la abogada de Koldo de suspender el juicio hasta que resuelva el Constitucional.
Armengol niega en el Supremo haber hablado con Koldo de mascarillas: «No recuerdo los WhatsApps».
Durante la lectura de la declaración de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se ha subrayado que la presidenta del Congreso «no recuerda» los Whatsapps con Koldo.
Petición para suspender el juicio
La abogada de Koldo pide suspender el juicio hasta que resuelva el Constitucional, pero el fiscal se ha opuesto.
Comienza la prueba testifical
Tras la lectura de la declaración de Francina Armengol, va a dar comienzo la prueba testifical del juicio.
El hijo de Ábalos espera para declarar
El hijo del ex ministro Ábalos, Víctor Ábalos, será el primer testigo en la vista oral que se prolongará a lo largo de 23 sesiones en el Tribunal Supremo.
Existían «dudas» sobre la capacidad de filtrado de las mascarillas
Durante el juicio, se ha matizado la existencia de «dudas» en la capacidad de filtrado de las mascarillas FFP2, subrayando que las mascarillas estaban «defectuosas».
Empieza el juicio leyendo la declaración de Francina Armengol: «Había dificultades de suministro»
El juicio ha comenzado leyendo la declaración de Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, en la que se ha señalado que había «dificultades de suministro» de mascarillas.
La petición de cárcel para Aldama, la más baja de las tres
La colaboración con la Justicia del empresario Víctor de Aldama le ha valido una petición de condena más benévola por parte de las acusaciones –atenuante mediante–, siete años frente a los 24 que pide la Fiscalía Anticorrupción para Ábalos y los 19 y medio para Koldo (que la acusación eleva a 30).
Víctor Ábalos llega al Tribunal Supremo
El hijo de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, ya está en el Tribunal Supremo para, al igual que Jésica, declarar como testigo en el caso Mascarillas.
Jésica llega al Tribunal Supremo
Jésica Rodríguez, la ex pareja de José Luis Ábalos, ya ha llegado al Tribunal Supremo para declarar como testigo en el caso Mascarillas.
Víctor de Aldama ya está en el Tribunal Supremo
El único de los tres acusados que está en libertad, el empresario Víctor de Aldama, espera junto a su abogado a las puertas del Salón de Plenos, donde se celebra la vista oral del juicio.
Comienza el juicio
Acaba de comenzar el juicio contra el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Se les acusa de cohecho, malversación de fondos públicos, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y uso de información privilegiada.
¿Cuándo declararán los tres acusados?
Se prevé que Aldama, Koldo y Ábalos presten declaración ante el Tribunal el próximo 28 de abril.
¿Con qué testimonios empieza la primera sesión?
Hoy declara Víctor Ábalos, hijo del ex ministro de transportes, Jésica Rodríguez, ex novia de Ábalos; y Joseba García, hermano de Koldo García.
Comienza el juicio del caso mascarillas que juzga a Ábalos, Koldo y Aldama
Esta mañana, a las 10:00 horas, comienza el denominado juicio del caso mascarillas, rama principal del caso Koldo, donde se le juzga junto a José Luis Ábalos y Víctor de Aldama.
Ignacio Díaz Tapia, socio de Víctor de Aldama, se niega a responder
El socio de Víctor de Aldama, Ignacio Díaz Tapia, se niega a responder en el Tribunal Supremo por estar imputado en la Audiencia Nacional por el caso Koldo.