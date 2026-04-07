Jésica a preguntas del abogado de Ábalos: «¿Prostituta? Era azafata de imagen y ahora soy dentista”

La declaración más esperada del primer día del juicio por el caso mascarillas ha deparado uno de los momentos más insólitos de la jornada en el Tribunal Supremo. El abogado defensor del ex ministro José Luis Ábalos, Marino Turiel, ha preguntado este martes a Jésica Rodríguez, ex pareja del acusado, si se dedicaba a la prostitución. La testigo ha respondido con aplomo y sin titubear: «No, soy dentista y estoy colegiada», precisando además que anteriormente había trabajado como «azafata de imagen».

La escena, que ha generado una viva controversia en la sala, ha sido el momento más llamativo de una declaración que también ha aportado revelaciones de peso: Jésica ha admitido que nunca trabajó en las empresas públicas Ineco y Tragsatec pese a cobrar de ellas, y ha asegurado que Ábalos «estaba al tanto de todo».

La amante de Ábalos ha llegado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con mascarilla negra, gafas de sol y peluca para evitar ser identificada por la prensa a su llegada al alto tribunal. Una vez dentro, y al amparo de la decisión de la Sala de no captar su rostro en las cámaras para preservar su intimidad, ha declarado sin esos elementos que cubrían su cabeza.

La testigo ha relatado que conoció al entonces ministro de Transportes en octubre de 2018 y que mantuvieron una relación sentimental hasta noviembre de 2019, cuando él decidió «seguir su relación familiar de cara a la sociedad». Ábalos, según sus palabras, «no iba a divorciarse mientras fuese ministro».

Jésica y el ‘caso Koldo’

A pesar del fin de la relación, Ábalos siguió sufragando los gastos de Rodríguez. «Todo lo que me han regalado ha sido siempre el señor Ábalos, no el señor Koldo», ha afirmado.

Jésica Rodríguez cree que Ábalos se sentía «en deuda» con ella porque «no cumplió las promesas que me había hecho» y le había hecho cambiar su «estilo de vida», con el que, según ha subrayado, «era feliz».

Entre los beneficios que ha enumerado figuran el piso de Plaza de España en Madrid, donde vivió entre 2019 y 2022 con un alquiler de unos 3.000 euros mensuales, el pago de su matrícula universitaria y entregas de dinero en efectivo para gastos cotidianos. «Fue un regalo que no me esperaba», ha dicho sobre el abono de la matrícula, gestionado por Koldo García.

Sobre quién pagaba el alquiler del piso, la testigo ha admitido no saberlo con certeza. «Yo no sabía quién estaba pagando el piso, si era Escolano o era Koldo o era el señor José Luis, pero siempre todo lo que yo he visto en la relación que he tenido con el señor Ábalos es que daba igual quién pagara las cosas porque era el señor Ábalos el que finalmente sufragaba todos los gastos». Luis Alberto Escolano, socio de Aldama, firmó el contrato de arrendamiento. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había encontrado «evidencias» de que se abonaron 82.298 euros en total por ese inmueble.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha leído ante la sala un mensaje que Rodríguez envió al ex ministro cuando la inmobiliaria la amenazó con echarla por cuatro meses de impago: «En esta mierda me has metido por el puto piso».

La testigo, con cierto descaro, ha apostillado: «En esos días le podría haber dicho eso y muchas más cosas». La frase ha arrancado sonrisas a los propios Ábalos y Koldo.

Contrataciones en Ineco

Jésica Rodríguez ha confirmado ante el tribunal que entregó su currículum tras una sugerencia de Ábalos , que le recomendó trabajar mientras estudiaba Odontología en la Universidad Complutense de Madrid. «Yo no sabía nada, ni que era una empresa pública. Yo pensaba que era un amigo de Ábalos o de Koldo», ha explicado sobre Ineco, compañía dependiente del Ministerio de Transportes que Ábalos dirigía.

Ha reconocido sin ambages que nunca realizó trabajo efectivo alguno ni en Ineco ni en Tragsatec. Preguntada directamente por si el ex ministro era conocedor de esa situación, ha respondido con un rotundo «sí, claro». «El señor Ábalos estaba al tanto de todo», ha subrayado.

Según datos aportados por Ineco al Supremo, Jésica Rodríguez percibió 34.422 euros entre marzo de 2019 y febrero de 2021. Tragsatec le abonó otros 9.500 euros entre marzo y septiembre de 2021.

La declaración de la entonces azafata de imagen ha chocado frontalmente con la del hermano de Koldo García, Joseba García Izaguirre, quien horas antes había asegurado que no era el superior de Jésica y que desconocía si esta trabajaba o no. La testigo, en cambio, ha sostenido que Koldo le dijo que ella era subordinada de Joseba: «Era su subordinada». Una colisión de versiones que el tribunal deberá ponderar.