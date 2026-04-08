Así es Claudia Montes, ex Miss Asturias: edad, a qué se dedica ahora y su relación con José Luis Ábalos

El nombre de Claudia Montes se ha vuelto muy polémico dentro de la actualidad. Es conocida por haber sido Miss Asturias en el 2017; su figura ha generado interés tanto por su trayectoria personal como profesional, además de su relación con José Luis Ábalos.

¿Quién es Claudia Montes?

Claudia Montes nació en Galicia y reside en Gijón. Tiene 46 años, tiene un hijo y en el año 2017 se hizo conocida tras ganar el certamen Miss Asturias en la categoría +30.

Además de los concursos de belleza, Claudia ha desarrollado su carrera como modelo y asesora de imagen, combinando trabajos en el sector de la estética y en los medios de comunicación.

También ha tenido vinculación con la política; Montes era una militante socialista y llegó a presentar una candidatura a las primarias del PSOE para figurar dentro de las listas electorales al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 2023. Se quedó fuera de la lista por las faltas de apoyo de la Federación Socialista Asturiana.

En 2018 se le relacionó sentimentalmente con el cantante David Bustamente, quien en ese momento ya se encontraba separado de Paula Echevarría. También estuvo con el ex portero del Real Madrid, Iker Casillas.

¿A qué se dedica actualmente?

Montes ha trabajado tanto en el sector público como en el privado. Uno de sus trabajos más conocidos fue su paso por LogiRail, una empresa vinculada al sector ferroviario, donde sus funciones estaban relacionadas con servicios operativos. A pesar de tener este empleo, Montes no fue ningún día a trabajar a esta empresa.

Su figura también ha estado ligada a la comunicación y a la imagen, yendo a diferentes programas de televisión a hablar de la polémica.

Su relación con José Luis Ábalos

Ambos se conocieron en un contexto de trabajo durante un mitin del PSOE en Gijón, Asturias, en el año 2019, donde se hicieron varias fotos. Montes le comentó que estaba pasando por una situación personal complicada, ya que estaba desempleada y con deudas en el alquiler. Ella le pidió ayuda para encontrar trabajo y Koldo García fue quien le encontró trabajo.

En el plano sentimental, ambos mantuvieron una relación durante varios años.